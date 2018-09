Erfolgreich gegen Risiko-Keime

Martin Stralau

Strausberg/Rüdersdorf (MOZ) Der Kampf gegen Risiko-Keime nimmt in Krankenhäusern einen immer größeren Stellenwert ein. Das Krankenhaus Märkisch-Oderland mit Niederlassungen in Strausberg und Wriezen und das Immanuel Klinikum in Rüdersdorf haben dafür Hygiene-Maßnahmepakete entwickelt.

„Bakterien, die eine Unempfindlichkeit gegenüber gängigen Antibiotika entwickelt haben, stellen ein zunehmendes Problem dar.“ Im schwerwiegendsten Fall könnten sie dazu führen, „dass die Behandlung von Infektionen erfolglos bleibt“, erklärt das Krankenhaus MOL in einer Pressemitteilung. Es führt daher seit Jahren auf der Grundlage von Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ein Paket an Maßnahmen durch, um das Risiko einer Weiterverbreitung multiresistenter Keime zu vermindern.

Ein Hauptvertreter dieser Bakterien sei MRSA, ein Keim, der zu den Staphylokokken zählt, und den viele gesunde Menschen auf ihren Schleimhäuten tragen. Für gesunde Menschen stelle er in der Regel keine Gefahr dar, im Krankenhaus aber, „in Situationen mit geschwächter Immunabwehr“ schon – auch für Mitpatienten. Im Krankenhaus MOL sind die Hygienefachkräfte Tilo Dewitz und Ferdinand Matthes dafür verantwortlich, dass das seit vielen Jahren bestehende Konzept gegen multiresistente Keime umgesetzt wird. Da MRSA und andere gefährliche Erreger vor allem über die Hände der Mitarbeiter übertragen werden können – laut Robert-Koch-Institut sind bis zu 90 Prozent der Übertragungen darauf zurückzuführen –, „hat die Händedesinfektion oberste Priorität. Zu den speziell gegen den MRSA gerichteten Maßnahmen gehört unter anderem, dass Risikopersonen bereits in den Aufnahmesprechstunden oder in der Rettungsstelle u. a. durch Fragebögen und gezielte Befragung erfasst und einem Screening (Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum oder von Wunden) unterzogen werden. Als mögliche MRSA-Träger gelten zum Beispiel Patienten, die in den letzten zwölf Monaten in einer Klinik stationär behandelt wurden.“ Finde sich im Screening ein positiver Befund, laufe automatisch eine Maßnahmen-Palette ab, um eine Übertragung im Krankenhaus zu verhindern, teilt das Krankenhaus mit. Die Betroffenen würden gegebenenfalls räumlich isoliert. Nach Möglichkeit werde vor einer geplanten Aufnahme ins Klinikum eine Behandlung zur Vernichtung des MRSA auf den Schleimhäuten eingeleitet. Weitere Maßnahmen: Schutzkleidung für Pfleger und Ärzte, Mitarbeiterschulungen, Patientenberatung.

All das trage dazu bei, dass MRSA-Träger früh erkannt und Übertragungswege unterbrochen werden. „Wir liegen mit unseren Ergebnissen hinsichtlich der bereits bei der Aufnahme mit dem Risiko-Keim MRSA belasteten Patienten im Vergleich deutlich unter den Fallzahlen anderer Krankenhäuser“, sagt Dewitz. Er verweist auf Zahlen des Nationalen Referenzzentrums für Hygiene von 2017 mit anonymisierten Daten von 520 deutschen Krankenhäusern. Im Krankenhaus MOL sei 2017 bei einem von rund 200 stationär aufgenommenen Patienten ein MRSA-Befall nachweisbar gewesen. Die Übertragungsrate von Patient zu Patient liege seit Jahren deutlich unter den Vergleichszahlen.

Auch im Klinikum Rüdersdorf werden laut Sprecherin Lydia Stübler die Empfehlungen des Koch-Institus befolgt, „wenn es um die Prävention, den Nachweis und den Umgang mit multiresistenten Keimen bei Patienten geht. Die Mitarbeiter der Klinik werden dazu regelmäßig geschult und durch das Hygieneteam angeleitet.“ Auch Lydia Stübler weist darauf hin, dass multiresistente Keime per se keine Bedrohung für gesunde Menschen sind. Man müsse generell erst einmal schauen, „bei wem und wo ein multiresistenter Keim nachgewiesen wurde“. Die Risikoeinschätzung werde bei jedem Patienten individuell durchgeführt. Die Anzahl der MRSA-Nachweise an der Klinik liege seit Jahren unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, und sei, auch dank eines strukturierten Hygienemanagements, rückläufig. Eine wichtige Rolle spielt die „Aktion saubere Hände“, eine Kampagne zur Verbesserung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen. Die Rüdersdorfer Klinik ist hier Träger des Bronze-Zertifikats.