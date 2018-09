Geschichten aus dem Landbaukombinat

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Elf ehemalige Maurer-Lehrlinge und ihr damaliger Oberlehrmeister trafen sich kürzlich in Beeskow, um den 50. Jahrestag ihres Lehrlingsbeginns beim Beeskower Landbaukombinat im September 1968 zu feiern. Organisiert hatte das Treffen der Beeskower Bauunternehmer Fredi Weißbach, der selbst einer der ehemaligen Lehrlinge ist.

Schon Monate vorher habe er damit begonnen, die Adressen seiner Mitstreiter zu recherchieren. Die meisten der ehemaligen Kombinat-Lehrlinge wohnen noch in der Brandenburger Gegend, erzählt Weißbach.

Ein Teilnehmer, Thomas Werner, sei aber sogar bis aus dem Schwarzwald angereist. Nicht alle haben teilnehmen können, bedauert Weißbach. So fehlte etwa der ehemalige Lehrmeister Manfred Dymke. Zuerst traf sich die Gruppe an der ehemaligen Lehrlingsbaracke in der Storkower Straße.

„Wir haben uns besonders gefreut, dass unser damaliger Oberlehrmeister Karl-Heinz Erdmann dabei war“, betont Weißbach. Auf dem Programm stand auch ein Besuch auf dem Beeskower Friedhof, wo Blumen am Grab des ehemaligen Lehrmeisters Jochen Schneider niedergelegt wurden. Die Gruppe besuchte auch die Gräber des ehemaligen Betriebsstellenleiters und des Kombinatsleiters.

Die Lehrjahre in Beeskow seien eine prägende Zeit gewesen, berichtet Weißbach. Während ihrer Ausbildung besuchten alle die Berufsschule in Seelow. Nach der Wende wurde das Kombinat privatisiert und bestand unter dem Namen Märkische Bau AG weiter. „Danach waren wir alle ziemlich verstreut, einer von uns war zum Beispiel jahrelang in Österreich“, berichtet Weißbach.

Am Nachmittag hatte sich die Gruppe bei Kaffee und Kuchen viel zu erzählen, Erinnerungen wurden ausgetauscht. „Man fühlt sich in jedem Fall noch miteinander verbunden, auch wenn man nicht immer so viel Kontakt hatte“, sagt Weißbach. Die meisten der ehemaligen Lehrlinge seien mittlerweile Rentner.

„Viele von uns sind über die Jahre hinweg dem Beruf treu geblieben und haben auf dem Bau gearbeitet“, sagt Weißbach. Andere hätten umgesattelt, seien etwa Kraftfahrer geworden.(lb)