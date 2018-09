Esel bekommen 40 Tonnen Sand

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ungewohnte Geräusche wird es am kommenden Montag und Dienstag im Tiergehege auf der Insel in Eisenhüttenstadt geben. Der Hahn wird zwar krähen und die Esel werden schreien, aber zusätzlich rollt schwere Technik an.

„Wir haben 40 Tonnen Sand bestellt“, betont Vivien Schmiede, die Tiergehege-Leiterin. Damit soll das Gehege der Esel und Pony völlig neu befüllt werden. „Aus diesem Grund werden wir am Dienstag auch geschlossen haben“, informiert Vivien Schmiede. Und montags ist die Anlage für Besucher eh nicht zugänglich. „Wir fangen zwar am Montagfrüh an, aber wir wissen nicht, ob wir alles an diesem Tag schaffen.“

Der Sand kommt aus Müllrose und war dringend nötig. „Jahrzehntelang wurde der Sand aus dem Gehege sozusagen herausgeharkt“, weiß die Tiergehege-Leiterin. So seien mit der Zeit überall Löcher entstanden, die für die Tiere durchaus Unfallquellen darstellen, genau wie die Wurzeln, die sich teilweise als regelrechte Fallen erweisen. „Ich bin mir nicht mal sicher, dass die 40 Tonnen für das ganze Gehege reichen“, sagt Vivien Schmiede. Doch die größten Unebenheiten sollen auf jeden Fall ausgemerzt werden.

Das ist aber nicht nur aus Wohlfühl- und Sicherheitsaspekten wichtig, sondern auch für die Gesundheit der Tiere. Die leiden nämlich auch aufgrund falscher Fütterung in der Vergangenheit an der Hufrehe. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Klauenlederhaut, wobei sich die Hufkapsel von der Lederhaut ablöst. Das ist vor allem auch sehr schmerzhaft. Ein weicher Untergrund ist deshalb unerlässlich. Denn die Hufrehe kann nur behandelt, nicht aber geheilt werden.

Später im verlauf dieses Jahres soll übrigens noch der Bereich für die Vögel etwas verändert werden, verrät Vivien Schmiede. „Bei uns tut sich etwas. Für die Tiere und die Besucher.“ Aufmerksame Tiergehege-Fans können schon jetzt ein paar neue Enten entdecken.(ja)