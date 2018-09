Rundgänge und Filmvorführungen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehrere Einrichtungen in Eisenhüttenstadt beteiligen sich am Sonntag am Tag des offenen Denkmals. Die Stadt hat in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein Programm zusammengestellt.

Zusammen mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg wird um 14 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ gezeigt. Eisenhüttenstadt war im Jahr 2017 für diesen Film Kulissenstandort. Auch in der Aufführungsstätte „kleine bühne“ gibt es, ebenfalls ab 14 Uhr, einen in Eisenhüttenstadt gedrehten Film zu sehen – den bezaubernden Kinder-Streifen „Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“. Dazu wurde ein kleines kindgerechtes Rahmenprogramm und auch ein Quiz vorbereitet. Auf den oder die Gewinner wartet anschließend eine kleine Stadtrundfahrt in einem Polizeiauto. Der Eintritt für beide Filmvorführungen ist frei.

Das Thema Film wird auch in einer speziellen Stadtführung aufgegriffen. „Eisenhüttenstadt – auf den Spuren von Tom Hanks“ heißt ein Rundgang durch das Flächendenkmal, der um 10 Uhr an der Tourismusinformation in der Lindenallee startet. Eine zweite Führung durch die Planstadt, die unter anderem Station im Handwerkerhof und im Aktivist macht, beginnt ebenfalls um 10 Uhr an der Touristinformation. Ziel beider Touren ist das Restaurant „Aktivist“ wo auf eigene Kosten zu Mittag gegessen werden kann.

Eine weitere Tour, die unter anderem zum historischen Hochofen 1 und zum Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR führt, beginnt um 10 Uhr am Tor 1 von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt.

Schließlich ist, ebenfalls um 10 Uhr, das städtische Museum in Fürstenberg (Löwenstraße) Ausgangspunkt für einen Rundgang. Zu sehen sind die Ausstellungen „Die ersten 10 Jahre Stalinstadt“ und „Die Geschichte Fürstenberg“. Darüber hinaus wird Station gemacht an der aktuellen Schau der Galerie mit dem Titel „Konkret“, die Bilder und Grafiken von Horst Bartnig präsentiert. Zum anderen können Werke von Mitgliedern des ehemaligen Verbandes Bildender Künstler des Bezirkes Frankfurt (Oder) angesehen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Turm der Nikolaikirche zu besteigen.

Das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR bietet am Sonntag um 11.30 Uhr eine Sonderführung an. Kurator Axel Drieschner bietet Einblicke in die Sonderausstellung „10 000 Kubikmeter Alltag“ und in die permanente Ausstellung „Alltag: DDR“. Darüber hinaus werden das Ausstellungsgebäude mit dem Buntglasfenster von Walter Womacka und das benachbarte ehemalige Kinderwochenheim vorgestellt. Das Dok-Zentrum begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Deutschlandweit werden am Sonntag unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ 25 Jahre Tag des offenen Denkmals gefeiert. Dieses Jubiläum fällt in das Europäische Kulturerbe-Jahr 2018.