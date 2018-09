Verbrannt und vertrocknet

Christopher Braemer

Potsdam/Eberswalde (MOZ) Stürme, Trockenheit, Brände und Insekten: Carsten Leßner, Referatsleiter Wald- und Forstwirtschaft im Potsdamer Landwirtschaftsministerium, spricht von Waldschäden in Rekordhöhe und fordert Hilfe vom Bund.

Brandenburgs Wälder haben in diesem Jahr einen historischen Schaden erlitten. „Wir rechnen aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit mit Schäden auf Rekordniveau“, sagte Carsten Leßner am Donnerstag. Allein der Schaden durch die 430 Brände an 700 Hektar Wirtschaftswald belaufe sich auf insgesamt elf Millionen Euro.

„Wir prüfen momentan, ob die beschädigten Bäume verwertet können, etwa für Pelletheizungen und Kraftwerke“, bestätigt Leßner. Die Kosten für die Nachpflanzung für die Waldbesitzer gehen in die Millionen, auch wenn die genaue Summe noch nicht feststeht, so Leßner.

Die Schäden durch die anhaltende Trockenheit sind noch nicht genau absehbar, sollen nach Aussage von Leßner jedoch um ein vielfaches höher sein. Zudem hätten Schädlinge – wie Kiefernspanner und Kiefernspinner – den Nadelholzbäumen zugesetzt, die sich aufgrund der Wärme massenhaft vermehrt haben. Der Bund müsse nun ein Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Waldschäden durch Klimawandel beschließen, fordert der 51-Jährige.

„Es macht uns Bauchschmerzen, wenn wir sehen, wie Bäume vertrocknen“, sagt Jan Engel vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde (Barnim). „Wir müssen unsere Wälder stabilisieren, um den Klimawandel zu begegnen.“ Der Kritik des Naturschutzbundes Nabu, dass ein mangelhaftes Wald-Management die Großbrände mitverursacht habe, widerspricht Carsten Leßner. „Wir arbeiten seit Jahrzehnten intensiv an der Umgestaltung des Waldes, das geht nicht von heute auf morgen.“

Seit der Wende wurden rund 84 000 Hektar Laub- und Mischwälder gepflanzt, rund eine halbe Milliarde Euro an EU- und Bundesmitteln sind in den Brandenburger Forst geflossen. Der Nadelwaldanteil sei im Land sei mit 70 Prozent traditionell hoch. Eine effektive Waldwirtschaft durch das Land werde durch seine hohe Fragmentierung erschwert. Die insgesamt rund 100 000 unterschiedlichen Waldbesitzer erschweren die Zusammenarbeit.

Das Land setzt Anreize für den Anbau von neuen Bäumen. Für die Pflanzung von Laubholz werden den Eigentümern 80 Prozent der Kosten erstattet. Mit der Aktion „Wir säen Zukunft“ werden Schulen und Kommunen zur Aufforstung motiviert. Die natürliche Regeneration wird durch die hohen Wildzahlen erschwert.

„Die Situation ist angespannt, wir hoffen, dass sich das Szenario in den kommenden Jahren nicht wiederholt“, sagt Engel. Wichtig sei, dass der Wald beobachtet wird – langfristig und flächendeckend. „Und das wird von uns gewährleistet“, resümiert Engel. Auch wenn der Waldumbau viel Zeit, Geld und Arbeitskräfte kostet.

„Brandenburgs Kiefernwälder sind auch deswegen so brandanfällig, weil die Moore falsch bewirtschaftet wurden und die Wälder austrockneten“, kritisert Hartmut Kretschmer, bis Jahresbeginn Chef der Abteilung Großschutzgebiete des Landesumweltamtes. Eine Neuregelung sei durch die Angst der Landwirte vor Vernässung verhindert worden.