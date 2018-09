Spannung bis zum Schluss

Marion Thomas

Erkner Noch zwei Wochen bis Ultimo: Am 22. September endet die Ausschreibung für den Jugendkunstpreis, den der Kunstfreunde Erkner e.V. initiiert und ausgelobt hat. In drei Kategorien – Bildende und Angewandte Kunst, Musik und Literatur – können Jugendliche ihre Arbeiten einreichen.

„Mal sehen, wie es diesmal läuft.“ Sigrid Riedel, Vereinsvorsitzende der Erkneraner Kunstfreunde, ist sehr gespannt, ob und wie viele Arbeiten noch eingereicht werden. Der künstlerischen Betätigung sind weder mit Themen noch mit Formen Grenzen gesetzt: Egal, ob Gemälde oder Grafik, Skulptur oder Keramik, Foto, Film oder Design, eigene Kompositionen oder Interpretationen, Klassik, Rock, Pop oder Jazz, Gedichte, Erzählungen, Reportagen oder Theaterszenen – am Ende ist das Mitmachen wichtig. Die Beiträge werden in zwei Altersgruppen (14 bis 18 und 19 bis 26 Jahre) gewertet, in jeder Gruppe und Kategorie gibt es Preise und Anerkennungen von bis zu 500 Euro.

In diesem Jahr lief der Wettbewerb eher schleppend an. „Schade“, meint die Initiatorin, „aber vielleicht müssen wir mal andere Wege gehen, uns auch was Neues ausdenken“. Bisher sind rund 50 Werke aus den Bereichen Musik und Bildende Kunst eingegangen, Literaten haben sich noch keine gemeldet. Auch für den diesjährigen Sonderpreis zum Europäischen Kulturerbejahr „Gelebtes und Visionäres“ wurden noch keine Werke eingereicht. In den vergangenen Jahren konnten die Juroren stets unter weit mehr als 200 Beiträgen die besten küren. Aber Sigrid Riedel ist optimistisch: „Ach, da wird schon noch was kommen. Viele geben ihre Sachen auch gern persönlich ab, wozu sie am 21. und 22. September im Rathaus Erkner Gelegenheit haben.“ Das sei immer sehr erfrischend, sagt sie, komme sie doch gern mit den jungen Leuten ins Gespräch.

Als einstige Schulleiterin hat sie genügend Erfahrung, Kinder und Jugendliche zu fördern. So bestand für sie auch nie ein Zweifel daran, dass ihr Verein nicht nur für gestandene Künstler ein guter Partner sein sollte. „Wir müssen was für die Jungen machen“, war ihre Devise bereits kurz nach Vereinsgründung 1992. Sie fand einen Sponsor und lobte den ersten Jugendkunstpreis aus. Doch ihr wurde die ehrenamtliche Arbeit neben dem anstrengenden Beruf zu viel. So verlief das Projekt nach nur wenigen Jahren im Sande.

Erst als Rentnerin nahm sie die Idee wieder auf und hauchte ihr neues Leben ein. „Es steckt wirklich viel Arbeit dahinter“, sagt sie und zählt auf: „Da müssen Spenden gesammelt, Sponsoren gefunden und Fördergelder vom Landkreis beantragt werden. Wir drucken Handzettel, Flyer und Plakate, verteilen sie in Schulen, Klubs und öffentlichen Einrichtungen, sprechen viele persönlich an, um Partner für den Wettbewerb zu finden.“ Zudem muss sich die Jury etablieren, wofür gestandene Künstler wie Beppo Küster (Musiker), Roland Jäger (Grafiker) oder Stefan Rohlfs (Leiter des Gerhart-Hauptmann-Museums) seit Jahren zur Verfügung stünden. Nachdem alle Werke gesichtet und bewertet sind, steht am Ende eine Festveranstaltung zur Preisverleihung – diesmal am 16. November. Auch die muss organisiert, alle Preisträger eingeladen werden.

„Aber es macht mir ja auch Spaß“, bekennt die rüstige Rentnerin und lacht. „Am meisten liebe ich die persönlichen Kontakte.“ So erzählt sie von Anrufen oder Briefen ehemaliger Teilnehmer, die gern mal wiederkämen. Andere fragten um Rat. „Wenn ich helfen kann, sehr gern“, sagt Sigrid Riedel, und hält für jeden, der es mag, einen guten Tipp parat. Auch ihre Kontakte nach Polen zur Erkneraner Partnergemeinde Goluchow möchte sie nicht missen oder nach Georgien, wo persönliche Bekanntschaften helfen, den Jugendkunstpreis auch mit internationaler Beteiligung aufzuwerten.