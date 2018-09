Reinhardt bleibt Landrat

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ralf Reinhardt (SPD) ist neuer Landrat in Ostprignitz-Ruppin. Der bisherige Amtsinhaber wurde am Donnerstagabend vom Kreistag in Neuruppin im Losverfahren zum neuen Landrat bestimmt. Im ersten Wahlgang hatte sein Herausforderer, Oberhavels Vize-Landrat Egmont Hamelow mit 23 Stimmen von 45 Abgeordneten die ordentliche Mehrheit von 24 knapp verfehlt. Im zweiten Wahlgang erhielten Hamelow und Reinhardt jeweils 22 Stimmen, da ein Stimmzettel ungültig war. Kreistags-Vorsitzender Manfred Richter müsste anschließend das Los ziehen, das auf Reinhardt fiel. Darauf entbrannte unter der Mehrheit der rund 150 Zuschauer großer Jubel.

Die Entscheidung des Kreistages was nötig, daReinhardt im Frühjahr bei zwei Wahlen das Quorum um 620 Stimmen verfehlte. Die CDU zog im Spätsommer ihren ersten Kandidaten Sven Deter zurück, weil die Linke diesen in einer gemeinsamen Kooperation mit zwei Wählergemeinschaften und Kreisbauern nicht mit tragen wollte. Stattdessen wurde für die Wahl im Kreistag der Oberhavler Vize-Landrat Egmont Hamelow ins Rennen geschickt. Beworben hatte sich zudem der Neuruppiner Richter Christian Schmidt, der aber nicht vom Kreistag vorgeschlagen wurde.