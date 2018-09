Endspurt für „ASB Vitalis“

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Umbau des einstigen Arbeitsamtes an der Heilbronner Straße zum Wohn- und Versorgungszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) geht voran. Anfang Dezember werden die ersten Mieter die ambulanten Pflegewohnungen beziehen, es folgen Arztpraxen und weitere Angeboten.

Auf den 4750 Quadratmetern geben sich die Handwerker derzeit die Klinke in die Hand. „Alle Gewerke sind vergeben. Es läuft wie ein Uhrwerk“, sagt Klaus-Dieter Schepler, Geschäftsführer des ASB, bei einem Rundgang durch die Räume. Er ist mit dem Baufortschritt zufrieden: „Wir liegen im Plan.“ Das gilt sowohl für den Innenbereich als auch für die Außenanlagen, wo auf dem Innenhof bereits die ersten von 71 Parkplätzen zu erkennen sind.

Zum 1. Dezember können die ersten der insgesamt 40 ambulanten Pflegewohnungen in den beiden oberen Etagen bezogen werden. „Zehn sind bereits vermietet, 15 verbindlich reserviert“, sagt Klaus-Dieter Schepler. Die Nachfrage sei groß. Auch weil sich die Zahl der stationären Plätze derzeit verringere, weil Träger die Auflage haben Doppelzimmer bis 2020 abzubauen. „Ambulante Pflegewohnungen sind eine Brücke zwischen dem betreuten Wohnen und der Unterbringung in einem Pflegeheim“, erklärt der ASB-Geschäftsführer das Konzept, das Selbstbestimmtheit mit der Sicherheit einer Betreuung durch einen ambulanten Pflegedienst verbindet. Letzterer wird ebenfalls zum 1. Dezember seine Arbeit aufnehmen, genauso wie die Tagespflege mit 20 bis 25 Plätzen, die im Erdgeschoss einzieht.

Das Dachgeschoss wird zum Waschmaschinen- und Trockenraum ausgebaut und ist wie alle anderen Etagen per Fahrstuhl erreichbar. Zu den Gemeinschaftsräume gehören auch große Küchen und Wohnzimmerecken mit Kamin, in denen die Bewohner Gelegenheit haben, einander kennenzulernen.

Ab 10. Dezember folgt der Umzug der Arztpraxen und therapeutischen Angebote, die derzeit im Gesundheitszentrum an der Franz-Mehring-Straße untergebracht sind. Dazu gehören ein Allgemeinmediziner, ein Frauenarzt, ein Orthopäde, ein Chirurg und das ambulante Operationszentrum. Sie werden ihre Patienten künftig in der zweiten Etage empfangen. Die erste Etage ist der Physio- und Ergotherapie sowie dem Reha- und Gesundheitssport vorbehalten. Dort entsteht auch eine Cafeteria, die von Mitarbeitern, Patienten, Bewohnern und deren Angehörigen genutzt werden kann.

In diesem Bereich verbirgt sich hinter einer Trockenbauwand ein Wandbild des Künstlers Rudolf Grunemann. Es wurde zu Beginn der Sanierung im vergangenen Jahr entdeckt. „Wir gehen davon aus, dass es in gutem Zustand ist und wollen es in drei bis vier Wochen frei legen“, sagt Klaus-Dieter Schepler.

Um das Angebot des Wohn- und Versorgungszentrums, dass den Namen „ASB Vitalis“ tragen wird, komplett zu machen, werden im Erdgeschoss weitere Gesundheitseinrichtungen einziehen. Dazu gehört auch ein Fahrdienst, der Tagesgäste abholt und Krankentransporte übernimmt. Mit der City-Apotheke eröffnet Inhaber Enrico Martini voraussichtlich noch in diesem Jahr seinen vierten Standort in Frankfurt. Orthopädieschumachermeister Steven Naumann will sein neues Geschäft samt Werkstatt am 2. Januar aufmachen. Auf 85 Quadratmetern biete er seinen Kunden ein erweitertes Leistungspektrum mit Orthopädie-Schuhgeschäft, Sanitätshaus und Fußpflege an. Der bisherige Standort in der Berliner Straße 24 bleibt noch bis 20..Dezember geöffnet.