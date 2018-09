Neue Waage erfasst die Wähler-Stimmen

© Foto: Vorbereitungen für die Abstimmung zum Bürgerbudget: Rathaus-Praktikantin Lea Hamacher testet die neue Waage, mit der die Chips erstmals "ausgezählt" werden können. Jens Mörsel hat 120 neue, kleine Urnen bestellt. Mit einem Stechbeitel schlug er in jeden der Kartons einen Schlitz, in den dann die Abstimmungstaler gesteckt werden können.Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Arbeit mit den Stechbeiteln hat Jens Mörsel abgeschlossen: Alle 81 Kartons, in die die Fürstenwalder am Sonntag ihre Stimmtaler für das Bürgerbudget verteilen können, hat der Mitarbeiter der Stadt mit einem Schlitz versehen. Im Alten Rathauses werden die Urnen aufgereiht. Auf jeder steht der Titel eines Vorschlags, den Fürstenwalder für das Bürgerbudget 2019 eingereicht haben. 106 Ideen waren es. 81 von ihnen – so viele wie noch nie – wurden zur Abstimmung zugelassen. Von einer Wasserpumpe für den Hundeauslaufplatz in der Leistikowstraße, über ein Außengehege für Katzen beim Tierschutzverein bis hin zum Pflanzen von Bäumen reichen die Vorschläge.

Am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, können rund 29 400 Fürstenwalder ab 14 Jahren abstimmen. Dazu ist ein Ausweis mit Lichtbild (auch Führerschein oder Krankenkassenkarte werden akzeptiert) vorzulegen. Jeder Wähler erhält fünf Chips, die er auf seine Favoriten verteilen kann. Die Vorschläge mit den meisten Stimmen erhalten Geld aus dem 80 000 Euro umfassenden Budget. 18 Uhr beginnt die Auszählung, bei der es eine neue Helferin gibt: Eine Waage erfasst jeden der 1,2 Gramm wiegenden Chips.(mw)