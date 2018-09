Gymnasiasten üben Überziehen

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Achte und neunte Klassen aus dem Heinitz-Gymnasium konnten sich am Donnerstagvormittag bei einem Projekt rund um das Thema sexuelle Gesundheit informieren. Trotz Google und Co. wüssten junge Leute längst nicht alles, erklärte Steffen Hampel, Amtsarzt von Märkisch-Oderland, und versprach einen Erkenntnisgewinn und „eine andere Sicht auf die Dinge“. Schließlich hätten die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes nicht nur ein halbes Jahr in die Vorbereitung gesteckt, sondern auch „ausgewiesene Experten“ gewinnen können. So führte zum Beispiel Florian Winkler-Ohm Workshops zum Thema Sex und Partydrogen durch. Er ist Chef des SchwulenZentrums SchwuZ, eines Szeneklubs in Berlin, und war selbst früher drogenabhängig. Nun gibt er seine Erfahrungen präventiv weiter, in der Regel an Erwachsene. „Für die Schüler habe ich mir extra frei genommen“, sagte er. Er befasste sich unter anderem mit sogenannten legal highs, synthetischen Drogen, die frei erhältlich, aber kreuzgefährlich sind. Inhaltsstoffe und Dosierung seien meist nicht bekannt, die Wirkung oft verheerend.

Katrin Rappsilber von der Invia-Beratungsstelle klärte über „loverboys“ auf, die Liebesbeziehungen vortäuschen und junge Frauen zur Prostitution bringen. Sie suchten übers Internet Kontakt, mittlerweile aber auch vor Schulen. „Die Jungs finden eure Schwachpunkte“, warnte sie. In die Beratungsstelle kämen hauptsächlich 14- bis 25-Jährige, berichtete sie. In einer anderen Runde gab es Berichte über Leben mit AIDS. Die Zahl der Neuerkrankungen mit der Immunschwäche HIV sei zwar im Landkreis stabil, aber bundesweit wieder steigend, so Hampel. „Hier erreichen wir ein paar hundert Schüler, und die wirken hoffentlich als Multiplikatoren.“

Neben den Workshops war ein Parcours vorbereitet, bei dem es unter anderem um Verhütung, den Umgang mit HIV, Homosexualität und Schwangerschaften ging. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen stellten sich ebenso vor wie Netzwerk gesunde Kinder und Babybesuchsdienst. Das „zusätzliche Angebot“ war allen Schulen im Kreis offeriert worden, Letschin und Rüdersdorf hatten zugegriffen, so Stephanie Müller vom Gesundheitsamt.