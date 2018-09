Alles im Fluss

Marco Marschall

Eberswalde Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde hat am Donnerstag seine Geburtsstunde vor 275 Jahren gefeiert. Derzeit treibt die 430 Personen starke Behörde eine Strukturreform um sowie neue Verhandlungen ums Thema Nummer Eins: den Finowkanal.

Knotenbinden, Bootsrundfahrten, Modellschau – das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde (WSA) am Schneidemühlenweg 21 hatte eingeladen und manch Bürger war der Einladung gefolgt – unter ihnen auch eine Reihe Mitglieder des Vereins „Unser Finowkanal“ sowie eine Schulklasse aus Marienwerder. Aus dem Bundesverkehrsministerium hatte sich laut Sebastian Dosch, stellvertretender Leiter des WSA, niemand angekündigt. Und das obwohl es sich immerhin um die größte Schifffahrtsbehörde Deutschlands handele.

Auch Bürgermeister Friedhelm Boginski hatte abgesagt. Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, hatte das Eberswalder Stadtoberhaupt am Donnerstag Termine in Potsdam und Berlin. Der Korb ans WSA sei demnach keine Nachwirkung der harten Verhandlung um die Übernahme des Finowkanals, die Boginski federführend mit der Bundesbehörde auszutragen hatte.

Seine Amtskollegen Uwe Schoknecht aus Schorfheide und Jörg Matthies aus Britz-Chorin-Oderberg waren gekommen. Mit dem Finowfurter Flößerfest und den Hebewerken in Niederfinow gibt es wichtige Schnittstellen zwischen beiden Kommunen und der Behörde.

Um den Finowkanal und seine Schleusen aber müssen sich nach vier Jahren Verhandlung mit den Anrainern nun andere kümmern. Loswerden möchte der Bund die Verantwortung für die historische Wasserstraße offenbar weiterhin. Möglicherweise ans Land. Vor drei Wochen habe sich die Brandenburger Landesregierung zu diesem Thema mit dem Bundesverkehrsministerium getroffen. „Das Land scheint wassertouristisch aktiver werden zu wollen“, schätzt Sebastian Dosch ein. Und auch aus dem Landkreis höre das WSA positive Signale. Gelegenheit, diese weiter zu deuten, gab es für die Behörde am Nachmittag beim Besuch von Barnims neuem Landrat Daniel Kurth (SPD).

WSA-Leiter Peter Münch setzte bei seiner Eröffnungsrede zum Festtag allerdings andere Schwerpunkte und dankte in erster Linie den Mitarbeitern seiner Behörde. 430 sind es an der Zahl, tätig in sieben Bezirken – von der Müritz bis Frankfurt Oder. Sie würden ihre tägliche Arbeit unter erschwerten Bedingungen leisten. „Strukturreform, Mangel an Personal und neue Aufgaben“, so Münch. Die Kernaufgabe sei dabei seit 275 Jahren gleich: der Erhalt und Betrieb der für die Schifffahrt nötigen Anlagen. Und da gibt es angesichts der Zahlen, die der Chef der Börde nannte, einiges zu tun. 670 Kilometer Wasserstraßen, 39 Schiffsschleusen und 47 Wehre liegen in der Obhut des WSA. Genauso wie 123 Brücken. „Auch nicht im besten Zustand“, wie Münch dazu anmerkte.

Um die vielfältigen Aufgaben zu meistern, verfüge das Amt über 106 Wasserfahrzeuge – vom Eisbrecher bis zum Motorboot und 110 Fahrzeuge für die Arbeit an Land. Einen Teil der Technik konnten die Besucher im Außenbereich der Behörde am Donnerstag genauer inspizieren, während auf Wandtafeln im erweiterten Foyer des Amtsgebäudes über die Historie informiert wurde.

Außerdem nutzte das WSA gleich noch die Gelegenheit, um für seine Ausbildungsberufe zu werben. Keine trockenen Bürojobs, wie die kleine Ausstellung von technischen Modellen in einem Besucherzelt deutlich machte. Ein Modell, um die Funktionsweise von Schleusen zu verdeutlichen, beispielsweise wurde vor Jahren von zwei damals angehenden Elektronikern für Betriebstechnik gefertigt. Ausbildungsleiter Axel Meng präsentierte es zum Tag der offenen Tür den Gästen.