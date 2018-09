Geschichten erfinden mit Kamera und Mikrofon

Kreativität gefragt: In der Requisite bauen Smilla und Lea in der Requisite Ausstattungsstücke für eine Filmszene. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Projekt „Kinder machen Kurzfilm“ kommt zum ersten Mal nach Angermünde. Schüler der Puschkinschule machen unter Anleitung von Film- und Medienprofis ihren eigenen Film, von der ersten Idee bis zur Kinopremiere.

Es geht um ein Gedicht von Friedrich Schiller, um Poesie, um ein spanendes Rätsel und vor allem um Fantasie. Daraus machen Kinder der Puschkinschule einen Film, den sie bis zur Kinoreife ganz allein fertigstellen. Fast. Denn angeleitet und begleitet werden die Mädchen und Jungen der 5. Klassen von echten Film- und Medienprofis, die ihnen in der Praxis die Grundlagen einer Filmproduktion und den Umgang mit Kamera, Mikrofon und Studiotechnik vermitteln. Eine Woche lang ist das Jugendkulturzentrum „Alte Brauerei“ ein Filmstudio. Die Puschkinschüler sind das Filmteam. Zum ersten Mal kommt das Projekt „Kinder machen Kurzfilm“ nach Angermünde. Es ist eine Bildungsinitiative zur Vermittlung von Medien- und Sozialkompetenz, die sich vorrangig an Grundschulkinder richtet. Unter professioneller Anleitung erleben und gestalten die Kinder den Entstehungsprozess eines Films von der ersten Idee, über das Drehbuch, Requisitenbau, Beleuchtung bis zur Schauspielerei und Regie. Das Projekt wurde 2006 in Berlin gestartet und findet seit 2012 auch jährlich in Schwedt statt. Seit 2014 ist auch Prenzlau fester Projektstandort. Angermünde kommt nun dazu. Eine Woche lang arbeiten die Kinder hier intensiv an ihrem Film, der sich um Poesie dreht. „Wir haben den Schulklassen Gedichte zur Auswahl gegeben, um sie damit zu einer Filmidee und Geschichte zu inspirieren“, erzählt Leska Ruppert vom Projektteam. Die Puschkinschüler haben ein namenloses Gedicht von Friedrich Schiller ausgewählt, das ein Rätsel aufgibt: „Es führt dich meilenweit von dannen und bleibt doch stets an seinem Ort. Es hat nicht Flügel auszuspannen und trägt dich durch die Lüfte fort...“ So beginnt das Gedicht. Mit diesem Rätsel im Kopf beginnen sie, eine Geschichte zu erfinden, die kleine Detektive auf eine abenteuerliche Rätselsuche schickt. Ähnlich einer Schnitzeljagd werden Botschaften versteckt. In einer Ruine, einem verwilderten Garten, einem alten Hausflur.... Die jungen Filmemacher erforschen dabei auch die Umgebung der Braue, suchen interessante Drehorte in der Stadt.

Sina und Nele gehören heute zur Gruppe Fantasie und spinnen die Geschichte weiter, die richtig mystisch werden soll. Deshalb wird in Schwarz-Weiß gedreht. „Man sieht hier, wie viel Arbeit in einem Film steckt“, staunt Sina. Erik und Lenny dürfen heute den Angermünder Bürgermeister interviewen und an der Seite von Filmprofi Bernd Sahling Mikrofon und Kamera bedienen. Sahling ist freischaffender Kinderfilmregisseur und hat sein Handwerk bei der DEFA von Mentor Rolf Losanski gelernt. „Für und mit Kindern zu arbeiten ist eine große Herausforderung, weil sie noch sehr ehrlich und auch anspruchsvoll sind aber auch begeisterungsfähig, wenn man sie gestalten lässt.“ Zum Filmset mit Kindern gehöre viel Improvisation.

Am Ende entsteht immer ein fertiger Film, der schließlich im Schwedter Kino öffentlich gezeigt wird. Den Titel haben sich die Kinder natürlich auch selbst ausgesucht: „Die Suchlinge.“