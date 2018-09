Letzte Chance auf Einflussnahme

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Stadt Angermünde stellt Teilflächennutzungspläne für die Windenergienutzung auf. Das hat die Stadtverordnetenversammlung in einer Sondersitzung beschlossen. Damit will die Stadt ein Planungsinstrument in der Hand behalten, sollte der Regionalplan kippen. Gegen den Regionalplan wird gegenwärtig geklagt. Mit Flächennutzungsplänen könne man die konzentrierten Gebiete für Windenergieanlagen sichern. Ohne solche Pläne dürften Investoren durch die Privilegierung im Bundesbaugesetz überall im Außenbereich Windräder bauen.

Die Hoffnung der Bürgerinitiative Crussow und anderer Windkraftgegner, damit auch Einfluss auf die Größe der Windfelder nehmen zu können, erfüllt sich allerdings nicht. Mit Teilflächennutzungsplänen könne nicht die Kulisse der bereits genehmigten Windeignungsgebiete verringert oder verlagert werden. Die Verwaltung ist veranlasst, die Windeignungsgebiete aus dem Regionalplan zu übernehmen. Mit Teilflächennutzungsplänen könne die Kommune jedoch die Konzentration der Windkraftanlagen, wie sie der Regionalplan beabsichtigt, beibehalten und Wildwuchs verhindern, argumentiert das Bauamt. Außerdem seien sie Grundlage, um beschlossene Veränderungssperren verlängern zu können.

Der Regionalplan weist auf Angermünder Territorium fünf Windeignungsgebiete aus. Das Windfeld Neukünkendorf/Crussow ist mit 256 Hektar das größte und zugleich umstrittenste. Außerdem gehören die Windeignungsgebiete Kerkow/Welsow, Frauenhagen als Teil des Windfeldes Pinnow sowie ein kleiner Zipfel vom Windeignungsgebiet Parstein dazu. Solange der Regionalplan gilt, dürfen Investoren nur auf diesen Flächen Windräder bauen, ohne Plan jedoch überall im Außenbereich. Deshalb soll der Teilflächennutzungsplan diese Flächen festschreiben, sollte der Regionalplan gerichtlich für ungültig erklärt werden.

Die Abgeordneten stimmten der Aufstellung von Teilflächennutzungsplänen einstimmig zu. Es sei die beste Vorlage, die die Verwaltung in den letzten Jahren zum Thema vorgelegt habe, meinte Frank Bretsch. „Der Beschluss sichert auf den letzten Drücker, dass keine zusätzlichen Flächen für Windenergie ausgewiesen werden dürfen.“ Als Vorsitzender des Regionalen Planungsausschusses hatte er an der Erarbeitung des Regionalplanes mitgewirkt, betonte aber auf Vorwürfe, man habe die Bürger übergangen, dass zu allen Beratungen Bürger und Kommunen eingeladen waren und alle Einwände und Hinweise sorgfältig abgewogen wurden. „Wir hätten die Planung nicht verweigern können. Sonst öffnet man den Investoren Tor und Tür, überall bauen zu dürfen, ohne dass wir es steuern können .“(dw)