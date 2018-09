Politisches am Familientisch

Josefine Jahn

Altfriedland (MOZ) Mit Bürgern ins Gespräch kommen, sich Nöte und Sorgen anhören – dazu hatte CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin am Mittwoch in die Klosterschenke Altfriedland eingeladen. Als Gesprächspartner war auch der CDU-Fraktions- und Landesvorsitzende Ingo Senftleben dabei.

Den runden Tisch hat er selbst mitgebracht. An dem hätten bereits seine Großeltern gegessen und diskutiert, erklärt Ingo Senftleben, Fraktionsvorsitzender der CDU im Brandenburger Landtag. Er habe das Gefühl, dass alle wieder stärker zuhören und miteinander ins Gespräch kommen müssten, leitet er das „Heimatgespräch am Familientisch“ ein. Die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin hatte dazu eingeladen, ihr und ihrem Parteikollegen, sowie mit Altfriedlands Ortsvorsteherin Christiane Arndt-Pernau und deren Ehemann und Vorgänger Dieter Arndt zu sprechen.

Der geplante Radweg entlang der B167 nach Neuhardenberg beschäftigt die Gäste. Neues könne sie leider nicht dazu verkünden, antwortet Augustin. „Für uns Bürger ist es nicht mehr nachvollziehbar, nach 17 Jahren nur noch Ausreden zu hören“, wirft Wolfgang Opitz ein und spricht wohl für alle Gäste an diesem Abend. Momentan laufe das Planungsfeststellungsverfahren, nach jetzigem Stand soll ab 2020 gebaut werden, erinnert Dieter Arndt. „Wir haben generell nicht genügend Fachplaner, um das Geld vom Bund für Projekte wie Radwege auszugeben“, entgegnet Senftleben. Das Problem sei ein bundesweites. Er verspricht aber, zum Radweg eine mündliche Anfrage auf der Landtagssitzung in zwei Wochen zu stellen.

Annett Knaack spricht, besonders in Bezug auf die jüngsten Brände im Fläming, ein Problem für die Ortsfeuerwehren an: „Wir kommen mit den Fahrzeugen nicht in die Wälder, die Wege sind zugestellt mit Abgeholztem. Früher wurden Waldwege befahrbar gehalten. Heute passiert da gar nichts mehr“, sagt sie mahnend. „Sie haben Recht. Wir brauchen Waldbrandschutzstreifen“, antwortet Senftleben. Da es sich bei den Wäldern um Privatflächen, bei den Wegen um kommunale Flächen handle, strebe er eine Klärung im Forstbereich sowie mit der Gemeinde an.

Eine weitere Wortmeldung kommt von Monika Auerbach. „Die Soforthilfe ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich bitte Sie, den Gedanken an Fördergelder für Beregnungsanlagen mitzunehmen“, richtet sie ihr Anliegen an den CDU-Abgeordneten. Er stimme zu, dass die Soforthilfe keine dauerhafte Lösung sein könne. „Eine Eigenhilfe in Form einer Risikorücklage wäre besser“, ist Senftlebens Überlegung. Eine solche Rücklage solle sich aus Einnahmen der Landwirte, die sie nicht versteuern müssten, ergeben. „Denn, Handwerkern zahlt auch niemand etwas, wenn ein harter Winter die Arbeiten verhindert“, argumentiert Senftleben und bekräftigt, dass er die Möglichkeit zur Selbsthilfe am sinnvollsten finde.

Darauf angesprochen, ob die CDU mit dem Gedanken spiele, mit der AfD zu koalieren, stellt der in Ortrand lebende Politiker klar: „Ich will eine neue Debattenkultur, das heißt, mit Menschen zu reden. Ich strebe keine Koalition mit Linken oder Rechten an, kann aber vor der Wahl nicht ausschließen, was ich dann am Ende doch machen muss.“ Die beste Möglichkeit, eine AfD zu verhindern, ergänzt er, sei, diese Partei erst gar nicht zu wählen.