Das neue Gesicht am Papenteich

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Aus dem Steuerbüro an den Papenteich – Mandy Bäuerle hat sich mit 44 beruflich noch einmal verändert und einen Kindheitstraum von einem kleinen Restaurant erfüllt. Das ist zwar ein Café-Imbiss, liegt aber besonders idyllisch im Brunnental. Seit 1. Juli ist sie Pächterin der „Blauen Zwiebel“.

Leise säuselt der Wind durch die am Ufer wurzelnden Bäume. Hin und wieder taucht ein Fisch an die Oberfläche und hinterlässt kleine Kreise auf dem Wasser. Das Zischen einer Milchschaumdüse durchdringt die Stille. „Herzlich willkommen! Was darf ich Ihnen bringen“, fragt Mandy Bäuerle freudestrahlend die MOZ-Redakteurin. Kurze Zeit später dampft heißer Kaffee aus Tassen im blauen Dekor – passend zum Namen des kleinen Ausfluglokals „Blaue Zwiebel“.

Das hat Susan Mücke, die Eigentümerin, vor sechs Jahren eröffnet – nach historischem Vorbild. Denn von 1952 bis 1969 gab schon einmal die „Blaue Zwiebel“ am Papenteich. Dass sich Mandy Bäuerle dort verwirklichen werden würde, daran verschwendete die 44-Jährige nie einen Gedanken. Schließlich nahm ihr Leben einen anderen Verlauf. Sie lernte zwar Restaurantfachfrau und wollte im Hotelfach Karriere machen. Aber das sei mit der Wende nicht mehr attraktiv gewesen, erzählt sie. Schließlich entschied sie sich für eine Ausbildung im Steuerrecht, war in dem Beruf auch 20 Jahre tätig. Doch dann kam sie an einem Punkt an, wo sie sich und das Leben hinterfragte und beschloss, einen neuen Weg zu gehen. Ihren Weg, wie sich kurze Zeit später herausstellen sollte.

Von Susan Mücke, die sie im Oderbruchwarenladen trifft, erfährt sie, dass sie gern die „Blaue Zwiebel“ verpachten will. Mandy Bäuerle wird neugierig. „Und als wir uns später vor Ort trafen, hat es keine drei Minute gedauert und ich habe sofort zugesagt“, lacht die Bad Freienwalderin. „Ich war vorher überhaupt noch nie hier und überrascht von diesem edlen Fleckchen Erde“, fügt sie hinzu. Dabei glänzen ihre Augen, ihr Mund lacht. „Es fühlt sich so an, als wäre ich schon immer hier“, lässt sie ihren Blick über den Papenteich schweifen.

Seit 1. Juli hat sie das Sagen in der „Zwiebel“. Dass sie mit ihrer Gastfreundlichkeit und ihrem gastronomischen Können ankommt, das spürt sie jeden Tag. Aber auch schnell, dass sie das Pensum nicht allein schaffen kann, zumal sie sich noch um die Buchhaltung und das Catering eines Naturkost-Ladens in Eberswalde kümmert. Schließlich findet sie in Anne-Katrin Hieske kurzfristig Unterstützung. Sie stellt sie fest ein. „Vom ersten Augenblick haben wir gespürt, dass wir gut zusammen passen. Wir sind beide sehr kreativ und auf einer Wellenlänge“, beschreibt Mandy Bäuerle das Verhältnis. Und weil es so ist, „haben wir tolle Vorstellungen von dem, was wir machen möchten. Themenabende, tolle Adventssonntage“, zählt die 44-Jährige auf, bremst sich aber: „Jetzt geht es erst einmal darum, die Basis zu organisieren und Zuverlässigkeit rein zu bringen.“ Das heißt, die täglichen Öffnungszeiten zu gewährleisten, Kuchen, Waffeln, diverse Getränke anzubieten, mittwochs auch Mittagstisch.

Patienten und Mitarbeiter aus der Fachklinik kommen inzwischen beinahe täglich. „Ich möchte nicht nur für sie ein Plätzchen zum Entspannen schaffen, sondern auch für die Bad Freienwalder“, so Mandy Bäuerle. Sie ist Susan Mücke dankbar dafür, „dass sie mir so viel Vertrauen entgegenbringt, dass ich ihr ,Baby’ in ihrem Sinne weiterführen und gestalten kann.“