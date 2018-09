Scheune steht in Flammen

Mandy Oys

Dessow (MOZ) Eine Scheune in Dessow (Wusterhausen) steht in Flammen. Gegen 18 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr alarmiert, um 22 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch immer an, so die Polizei. In der Scheune lagerten Strohballen und Maschinen wie Getreidegebläse und Düngestreuer. Der Schaden belaufe sich auf rund 90 000 Euro. Die Ursache sei bisher unbekannt. Wenn die Feuerwehr abrückt, werden Kriminaltechniker die Reste des Stallgebäudes untersuchen, kündigte die Neuruppiner Polizei an.