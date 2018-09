Wie die Stasi in Hennigsdorf spitzeln ließ

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Nur noch wenige erinnern sich daran, dass bis 1989 ein in einer Kneipe geführtes, nicht staatskonformes Gespräch nicht nur unangenehme, sondern auch gefährliche Folgen haben konnte. Wie die Stasi auch in und um Hennigsdorf solche Gespräche belauschte und wie sie versuchte, die Hennigsdorfer einzuschüchtern, darüber referiert am Donnerstag, 13. September, von 17 bis 19 Uhr Rüdiger Sielaff, Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde in Frankfurt/Oder. Dabei erwähnt er auch jenen Fall, bei dem sich zwei Hennigsdorfer Stahlwerker in der damaligen Gaststätte Gambrinus über die Unmenschlichkeit der Grenzsoldaten unterhielten, die an der Mauer auf Flüchtende schossen. Sielaff legt anhand überlieferter Dokumente des Stasi-Unterlagen-Archivs dar, wie Überwachung und Repression in und um Henngisdorf Wirkung zeigten. Dafür zuständig war die Stasi-Kreisdienststelle Oranienburg, die auch für 37 Kilometer Mauer zu Westberlin zuständig war. In der Dienstelle waren 78 hauptamtliche Mitarbeiter dafür zuständig, die Spitzeldienste von 530 Inoffiziellen Mitarbeitern auszuwerten.

Der Besuch des Vortrags, der im Bürgerhaus, Hauptstraße 3, stattfindet, ist kostenlos. Zuvor gibt es ab 14 Uhr eine Bürgerberatung zum Thema Akteneinsicht.