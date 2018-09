Stadt entscheidet über Offizierskasino

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Es ist sicher auch ein Symbol aus Zeiten, als es den obrigen Menschen besser ging, auf Kosten der einfachen. Aber zeitgleich ist das Offizierskasino in Rathenow auch ein Symbol für einen weitreichenden Abschnitt der Geschichte der Stadt und dazu auch ein Baudenkmal einer zurückliegenden Epoche. Diese findet nun wohl endgültig ein Ende.

Am kommenden Mittwoch treten die Abgeordneten der Kreisstadt zusammen und befinden u.a. über den Abriss des Offizierskasino. Wehmütig mag dem einen Rathenower dabei sicher werden. Doch ist das Haus bereits seit Jahren eine Ruine - selbst vom Schandfleck war schon die Rede. Der ehemalige Eigentümer hat Haus und Grundstück aufgegeben, seither gilt es als herrenlos. So hat die Stadt die Möglichkeit, sich dieses Objekt anzueignen. Dies soll über das kommunale Unternehmen KWR passieren. Doch zuvor sind die Stadtverordneten aufgefordert grundsätzlich sich für den Erwerb, den Abriss und die finanzielle Unterstützung aus der Stadtkasse zu plädieren und „im Falle der Aneignung des Offizierskasinos in Rathenow durch die KWR mbH einen möglichen Abriss mit bis zu 100.000 Euro zu fördern.“

„So kann der städtebauliche Missstand nach Jahren beseitigt werden“, sagt Hartmut Fellenberg, Geschäftsführer der KWR, der bereits in Gesprächen mit der unteren Denkmalbehörde des Landkreises und zuständigen Ministerien in Potsdam ist. Der KWR-Chef sieht keine Möglichkeit das historische Haus zu erhalten - „es ist physisch verschlissen.“ Auch ein Gutachten eines denkmalpflegerisch versierten Architekten kommt zu diesem Ergebnis und attestiert, „das eine Sanierung aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in Frage kommt.“

„Wir haben lange gekämpft“, sagt Corrado Gursch. Der Stadtverordnete setzt sich für das historische Stadtbild Rathenows ein. „Ich bin sehr traurig. Für das Stadtbild ist es schade, dass das historische Gebäude nicht zu erhalten ist. Nach fünf Jahren Kampf sehe ich auch, dass wir hier eine Lösung brauchen. Am Abriss führt kein Weg mehr vorbei“, ist sich Gursch sicher. Er hofft, dass Details dennoch bewahrt werden können. „Ich wünsche mir, dass einige Arbeiten erhalten bleiben, wie der Stuck oder auch Türen - viel ist aber sicher nicht mehr zu retten, man kann von oben sehen, dass alles zerstört ist.“

Der Beschlussvorschlag verbindet mit dem Abriss auch eine Entwicklung des Grundstückes. Dazu solle ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. „Es gibt nur wenige Orte in Rathenow, die originalgetreu erhalten sind. Die Zietenhäuser, Villen und das Landratsamt lassen erahnen, wie es in Rathenow einmal ausgesehen hat, Ich hoffe so, dass an dieser Stelle ein denkmalgerechter Bau entsteht, der sich in die Umgebung einfügt und etwas Schönes herauskommt“, sagt Corrado Gursch.