Hochzeitsfieber in der Schorfheide

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Für den schönsten Tag im Leben zieht es immer mehr Paare in die Schorfheide. Das Gut Sarnow, Cafe Wildau und Hubertusstock sind bestens vorbereitet, um den Paaren die perfekte Hochzeit zu ermöglichen.

Mehr als ein Jahr haben sich Antje Neumann und Stefan Schröter auf diesen Tag vorbereitet. Über Monaten haben sie telefoniert, Angebote verglichen, eingekauft und alle Möglichkeiten sondiert um ihre Hochzeit zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen.

Im Sommer 2017 haben sie begonnen, sich nach einer passenden Location für die Feier umzuschauen. Es sollte etwas Ländlich-idyllisches sein, fernab des Metropolenlärms. Allerdings kam die erste Ernüchterung für das Paar aus Mahlsdorf sofort: „Wir wurden ausgelacht, als wir sagten, dass wir im Sommer 2018 heiraten wollen“, so Neumann. Das sei viel zu spät, leider keine Termine frei, hieß es vielerorts. In der Schorfheide hatten sie gleich mehrere Restaurants ins Auge gefasst. Einige schienen lieblos, andere waren ausgebucht oder überteuert. Liebe auf den ersten Blick erlebten sie im Gut Sarnow in Groß Schönebeck. „Der erste Kontakt überzeugte“, so Neumann. Hier ist der perfekte Ort für ihre Hochzeit, sind sich beide rasch sicher. Nun ging es in den Folgemonaten an die Feinplanung: Einladungen, Dekoration, Programm und Kleid mussten ausgewählt werden. Vor allem der Versandhandel wurde in diesen Wochen Antje Neumanns engster Verbündeter. Fast täglich trudelten Pakete der „florierenden Hochzeitsindustrie“ ein, wie sie lächelnd erzählt. Das Paar wollte Deko, Blumen und vieles drumherum selber planen, auch um die Kosten im Rahmen zu halten. Insgesamt hat sich das Paar die Hochzeit dennoch rund 23.000 Euro kosten lassen. Damit liegen sie durchaus im Durchschnitt. Beauftragt man etwa einen Weddingplaner und bucht ein Komplettpaket wird es schnell mehr. Rund 90 Gäste haben die beiden eingeladen, vor allem Freunde. Es soll ausgelassen und fröhlich zugehen, sind sich beide einig. Dafür haben sie alles genausten geplant und den Tag durchgetaktet. Die Angst vor Pannen ist schließlich groß.

Dass Hochzeiten immer öfter zu fulminanten Festen werden, kann auch der Schorfheider Standesbeamte Dirk Lukat bestätigen. Lukat traut im Jahr rund 50 Paare in der Gemeinde Schorfheide. Dabei zieht es auch immer mehr Paare aus anderen Regionen in die Schorfheide: Rund die Hälfte der Paare kommen nicht aus der Gemeinde selbst, so Lukat. Kleine Gemeinden haben im Gegensatz zu Berlin keine Wartelisten und zudem oft großzügige Räume, erklärt Lukat sie Vorteile. Doch vor allem gefeiert wird gern in der Schorfheide: Bei den Paaren sind das Café Wildau mit mehr als 60 Trauungen im Jahr, das Gut Sarnow mit über 30 Trauungen sowie Hubertusstock und das Hotel am Döllnsee äußerst beliebt. Die Häuser bieten das komplette Paket für jeden Geschmack.

Nach Erfahrungen des Standesbeamten Lukat würde überwiegend traditionell in weiß geheiratet, selbst beim zweiten Mal. Überhaupt sei es mittlerweile üblich, mehrfach im Leben zu heiraten. Bemerkenswert sei zudem der Trend zur späten Hochzeit.

Auch Neumann und Schröter sind bereits etwas älter als Hochzeitspaare üblichweise. Für die 48-jährige Neumann ist es die erste Hochzeit. Für ihren Mann der zweite Versuch das Glück zu finden. „Ich hatte nie das Bedürfnis zu heiraten“, so Neumann. Es sei in der säkularisierten und freien Gesellschaft auch nicht mehr zwingend. Doch bei Stefan sei alles anders gewesen. Dieses Gefühl der perfekten und ewigen Liebe wollen sie mit dem Ehegelübde und einer großartigen Feier manifestieren.

„Für viele ist die Hochzeit der größte Tag im Leben“, weiß Dirk Lukat. Allerdings ist der Standesbeamte, der auch sämtliche Ehescheidungen dokumentiert, durchaus Realist: „Der Aufwand ist kein Garant für die Ewigkeit“, bringt er es auf den Punkt. Allzu oft habe er erlebt, wie gerade die aufwendigsten Trauungen kurze Zeit später getrennt wurden, so Lukat. Davon geht in der Familie Schröter niemand aus. Die Beiden blicken auf ein tolles Jahr zurück. „Die Vorbereitungen für diesen einen großen Tag haben uns noch enger zusammengeschweißt“, so Schröter. Dieses Glück soll zusammen mit allen Freunden geteilt werden. Die Party werde großartig.