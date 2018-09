Vom Zwangslager zum Tor zur Welt

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Ob Fabriken, Villen oder Wasserwerke: Zum bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ laden alleine in Berlin am Wochenende rund 330 Häuser zum Besuch ein. Dort öffnen sich sogar an zwei Tagen die Türen. Unter anderem am ehemaligen Flughafen Tempelhof, wo nun erstmals eine Ausstellung die wechselvolle Geschichte erzählt.

Wenn man an Tempelhof denkt, denkt man meist an den US-Piloten Gail Halvorsen, wie er im Rosinenbomber die Kinder während der Blockade mit Schokolade einregnete. Oder an Marlene Dietrich, wie sie aus dem Flieger steigt und wieder Glamour in die geteilte Stadt brachte.

An Anna Beljawska denkt man nicht. Die 21-jährige Russin starb 1944 an schwerer Lungentuberkulose. Sie war eine von rund 1700 Zwangsarbeitern, die während des Zweiten Weltkrieges im Rüstungsbau für die Luftwaffe eingesetzt wurden. Ohne Schutzkleidung war Anna Beljawska bei Lackier- und Spritzarbeiten der Kriegsmaschinen schädlichen Dämpfen ausgesetzt.

Der Arbeitsausweis von Anna Beljawska und Schwarzweißaufnahmen aus der Zeit sind nun in einer neuen Ausstellung zu sehen. Die Schautafeln im GAT-Bereich (General Aviation Terminal), also in einer ehemaligen zivilen Abfertigungshalle, wurden von der Stiftung Topographie des Terrors erarbeitet. Sie beleuchten zudem, wie die Nazis am Tempelhofer Feld eines der ersten Konzentrationslager betrieben. Unter der Überschrift „Ein weites Feld“ wird aber auch erzählt, wie der 1923 eröffnete Airport schon sehr früh Berlin mit anderen europäischen Metropolen verband und während der „Luftbrücke“ im Kalten Krieg zum „Tor zur freien Welt“ wurde. Die kostenlose Ausstellung, die noch bis Ende Dezember zu sehen ist, ist Teil des Europäischen Kulturerbejahres 2018.

Unter dessen Dach findet nun auch der Tag des offenen Denkmals statt. Unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet” laden Denkmalschützer im gesamten Bundesgebiet zu kostenlosen Führungen in alte, aber auch neuere Gemäuer ein.

Zu den ältesten Denkmälern in Berlin gehört sicher die Ruine der Franziskaner Klosterkirche in Mitte. Zwischen den halb eingefallenen alten Mauern feiert am Sonnabend um 18 Uhr ein Dokumentarfilm Premiere, der die Geschichte des Klosters von 1271 bis heute beleuchtet.

Das „Pallasseum“ dagegen steht erst seit 2017 unter Denkmalschutz. Der zwischen 1974 und 1977 errichtete riesige straßenüberbrückende Wohnblock in Schöneberg war wegen seiner Plattenbau-Optik und den vielen Satteliten-Schüsseln auf den Balkonen lange als „Sozialpalast“ verschrien. Heute gilt der Wohnkomplex auf dem Gelände des ehemaligen Sportpalastes als Vorbild für soziales Wohnen. Zum Tag des offenen Denkmals laden Jugendliche am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr zu einem „performativen Rundgang“ ein. Die jungen Anwohner haben während einer Projektwoche vor Ort und in Archiven geforscht und Zeitzeugen befragt.

Ähnlich einmalig dürfte die Einladung in das sogenannte Lapidarium der Gedenkstätte Berliner Mauer sein. Unter der Überschrift „Dauerbaustelle Berliner Mauer“ erklären Experten die Sammlung baulicher Objekte der unterschiedlichen Grenzelemente von 1961 bis 1989, die im Lapidarium gelagert werden, das sonst nicht sonst nicht öffentlich zugänglich ist.

Auch für DDR-Flüchtlinge, die von Berlin nach West-Deutschland weiterreisten, war der Flughafen Tempelhof ein Tor zur Freiheit. Die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde ist deshalb ebenfalls mit einem Infostand und einem Medienterminal auf dem Ex-Airport zu Gast. Film- und Fotoaufnahmen dokumentieren das Leben der DDR-Flüchtlinge in den Notunterkünften, ihren Transport nach Tempelhof und ihren Aufbruch in ein neues Leben.

Die Ausstellung „Ein weites Feld“ im ehemaligen GAT-Bereich des Flughafens Tempelhof (Tempelhofer Damm 9) ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Für viele andere Veranstaltungen muss man sich im Vorfeld anmelden. Unter www.tag-des-offenen-denkmals.de können Interessierte ganz gezielt nach Orten und Veranstaltungen suchen. Dazu gibt es für Berlin am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr eine Info-Hotline: (030) 80 96 27 44