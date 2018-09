Vorbeischauen und mitmachen

Cornelia Link-Adam

Briesen Am Sonntag öffnen sich im Amt Odervorland wieder viele Türen. Firmen, Handwerker, Vereine, Künstler oder einfach gesellige Leute präsentieren sich bei der 13. Auflage von „NaturKultur“ und informieren über ihre Angebote, ihr Können und ihre Arbeit.

Vor 13 Jahren klein angefangen, hat sich „NaturKultur“ auch außerhalb der Amtsregion herumgesprochen und lockt jedes Jahr viele Gäste ins Odervorland. Diese können die einzelnen Stationen sowohl mit dem Auto als auch per Rad besuchen. Historisches, Natürliches, Künstlerisches, Gastronomisches, Handwerkliches, Sportliches, Tierisches sowie Geselliges sind zu erleben und abwechslungsreiche Programme, Führungen und Vorführungen sorgen für einen unterhaltsamen Tag. Es gibt für große und kleine Gäste viel zu staunen und auszuprobieren.

In diesem Jahr wird die Vize-Amtsdirektorin Roswitha Standhardt „NaturKultur“ um 10 Uhr auf dem Gelände der Briesener Schule, an der Sporthalle am Stand des Eltern-Kind-Zentrums, eröffnen. Hier lernen Besucher gleich einen Bewegungsparcours „Durch Wald und Wiese, über Stock und Stein“ kennen – mit Elementen eines Trimm-Dich-Pfades und Spielplatzes.

Von Berkenbrück bis Sieversdorf gibt es in sieben Orten dieses Mal 17 Stationen zu erkunden. Die Fäden der Organisation liefen erneut bei Ines Leischner, Mitarbeiterin des Amtes Odervorland, zusammen. „Viele sind verhindert oder wollen einfach auch mal mal selbst unterwegs sein“, begründet sie den leichten Rückgang der Stationen. Schließlich gebe es viel zu entdecken. Neu dabei sei beispielsweise das Strandidyll in Berkenbrück mit einem Flohmarkt. Viel Zulauf werde aber sicherlich auch wieder die Kersdorfer Schleuse oder das Wasserwerk (beides in Briesen) erleben. „Genießen Sie die herrliche Natur und erfreuen Sie sich an den ortstypischen Angeboten auf der Tour. Für Gaumenfreuden ist mit Getränken und Speisen an allen Orten gesorgt“, lädt sie Besucher ein.

Längst werben in der Region 50 große Aufsteller mit Sonnenblume für das Event am Sonntag. Dazu wurden über die Amtsverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Briesener Medienservice Henry Babuliack, auch 500 Flyer erstellt und verteilt. Zu finden ist er auch auf der Amts-Homepage mit dem detaillierten Programm.

Stationen im Überblick:

Berkenbrück

■ 1 Strandidyll, (Pflaumenweg 8), 10-18 Uhr Spreewiesen-Flohmarkt, (Händler-Anmeldung unter Tel. 0173 609 1055), ab 12 Uhr Eisbeinbuffet

Briesen (Mark)

■ 2 FAW-Oberschule, (Frankfurter Straße 74), 11-16 Uhr, Präsentation Streuobstwiese & AGs, Kinderquiz; 12.30 Uhr Kinderreiten & -schminken & 14 Uhr Auftritt Voltigiergruppe vom Pferdesportverein Silberregen Oder-Spree; 10-13 Uhr, AWO-Eltern-Kind-Zentrum in der Sporthalle mit Bewegungsparcours „Durch Wald und Wiese über Stock und Stein“

■ 3 FWA-Wasserwerk (Kersdorfer Str. 25a), 11-16 Uhr Führungen, Spiele, Angelverein „Zum Kranich Falkenhagen“, Ausstellung „Kreative Mückenbande“

■ 4 Schleusenanlage Kersdorf (WSA-Informationszentrum zur Geschichte des Oder-Spree Kanals) (Kersdorfer Schleuse 9), 11-15 Uhr Führungen

■ 5 Cafè an der Kersdorfer Schleuse (Kersdorfer Schleuse 11) 11-17 Uhr geöffnet

■ 6 Gasthaus „Kaiser-Stuben“ (Bahnhofstr. 40), ab 11 Uhr

■ 7 Gertraud Klauke, 14-16 Uhr Handarbeiten (Bahnhofstr. 40)

■ 8 Gemeinde- & Vereinshaus (Karl-Marx-Str. 3), 15-18 Uhr offene Heimatstube

Jacobsdorf

■ 9 Dieter Schulze, (Dorfstraße 10), 12-19 Uhr, Kaffee & Kuchen, Livemusik Gitarre, Jacobsdorfer Fotos, Kalender, Postkarten von Iris Ecke; Grafik, Malerei, Keramik von Kunst A (alias Svetlana Tiukkel, Sergej Luzewitsch), historische Ackergeräte von Jürgen Schulze, Fotografie und Schmuck von Morgana Meli (Turin)

■ 10 Freiwillige Feuerwehr Jacobsdorf, (Hauptstraße 12 a), 11-16 Uhr Tag der offenen Tür „Alles um die Feuerwehr“

Petersdorf

■ 11 Landgalerie Mark Brandenburg, (Briesener Straße 2), 12-17 Uhr, Musik, Holzkunst, Bauerngarten-Gemüse-Verkauf, Alrun-Schau in Scheune und 14 Uhr Ausstellungseröffnung von Kerstin Ahlheim im Blauen Salon

■ 12 Golem Kunst und Baukeramik GmbH, (Sieversdorfer Str. 19), Führungen in der Bodenfliesenabteilung, Werksverkauf

Pillgram

■ 13 Vorlaubenhaus, (Biegener Str. 3), 12-17 Uhr, Verein Denk-Mal-Pillgram bietet anlässlich bundesweitem Tag des offenen Denkmals viele Führungen & Imbiss

■ 14 Hofgalerie„M“ von Monika Schüller, (Jacobsdorfer Str. 3 a), 11-17 Uhr Ausstellung und Skulpturen, 13 Uhr Erik Rohrbach aus Frankfurt liest aus seinen Minibüchern, 14 Uhr Konzert Heike Mildner

■ 15 Weingut Patke, (Kirchstraße 5), 11 bis 18 Uhr 2. Weinbergfest mit Federweiße und Federrote, Oderbrucher Blasmusikanten, Jens Kriewald zeigt Malerei und Fotos, Flammkuchen, Gulaschkanone

■ 16 IdeenSchmiede von Steffi Hoffmann, (Jacobsdorfer Straße 15), 10-17 Uhr offen mit Hofladen, Fertigung von Taschen to go, Werkstattbesichtigung, Gartenführungen

Sieversdorf

■ 17 Golem Kunst und Baukeramik GmbH, (Alte Frankfurter Str. 2 a & Gärtnerweg 1), 10-16 Uhr Führungen in der Wandfliesenabteilung bzw. Terrakottaabteilung (kein Verkauf)