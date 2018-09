1350 besuchten MOZ-Kunstpreisschau

MOZ

Neuhardenberg Mit insgesamt 1350 Besuchern ist am vergangenen Wochenende im Schloss Neuhardenberg die Ausstellung zum Brandenburgischen Kunstpreis zu Ende gegangen. Seit Anfang Juli waren dort knapp 70 Arbeiten zu sehen, darunter Werke der Preisträger in den Kategorien Malerei, Plastik, Grafik und Fotografie sowie der Lebenswerk- und Nachwuchspreisträger. Mit Frank Diersch und Dorit Trebeljahr kann man zwei von ihnen demnächst im Frankfurter Kleist-Museum wiedersehen: Dort feiert am 13. September (17 Uhr) der Kunstpreiskalender von IHK und MOZ seine Premiere.