Erzählnachmittage starten wieder

My Life

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach anderthalb Jahren Pause beginnen am Montag wieder die Erzählnachmittage in der Bibliothek. Initiator Krzysztof Wojciechowski erzählte, was das Erzählen auslösen kann und warum als erstes der OB kommt.

Herr Wojciechowski, Ihr Verein My Life sammelt Biografien. Warum haben Sie zusätzlich Erzählnachmittage initiiert?

Beim Sammeln ist der kommunikative Aspekt wenig präsent. Die Veranstaltung sollte dem Austausch dienen; Verständnis, Toleranz und das Selbstwertgefühl steigern.

Wie funktioniert das?

Viele Frankfurter haben es erlebt, an einen Staat zu glauben, der später im Klo der Geschichte runter gespült wurde. Wenn einer davon und von den Umständen erzählt, wird er aufgebaut, ihm wurde zugehört, zum Schluss applaudiert. Auch die Zuhörer fühlen sich besser, das ist ein Ritual, bei dem beide Seiten gewinnen. Und wenn ich aufgebaut bin, bin ich offener, kooperativer.

Warum funktioniert die uralte Erzähltechnik so gut?

Weil sie Empathie herauskitzelt und die ist stärker als alle theoretischen Überzeugungen. Wenn Deutsche und Polen miteinander sprechen, gibt es oft unterschiedliche Bewertungen, was Fragen von Flucht und Vertreibung angeht. Wenn der Deutsche aber erzählt, wie er monatelang mit seiner Mutter durch den Winter 1945 gewandert ist, dann fängt der Pole an zu weinen. Der Deutsche hat ein Stück seiner wertvollsten Erinnerung abgegeben, der Pole hat diese Erinnerung nicht mit Füßen getreten. Beide gehen aufgebaut aus dieser Situation heraus.

Die Nachmittage kamen gut an, warum wurden sie eingestellt?

Es lief tatsächlich wie geschmiert, die 50 Veranstaltungen hatten ein Stammpublikum von 60 bis 70 Personen. Aber wir hatten die Kraft nicht mehr. Nun haben wir neue Vereinsmitglieder, die das Format wieder aufleben lassen und den Förderkreis der Bibliothek, der uns hilft.

Für den Neuanfang haben Sie mit Oberbürgermeister René Wilke einen jungen Gast eingeladen. Weiß man von ihm nicht schon fast alles?

Ich bin überzeugt, dass er trotz seiner Offenheit überraschen kann und uns in seine Lebensgeschichte einweiht. Vielleicht wird dadurch auch klar, warum er solche und keine anderen Entscheidungen trifft. Und ganz pragmatisch gesehen, sichert er uns eine bestimmte Besucherzahl.

Ein bestimmtes Alter müssen die Erzähler nicht mitbringen?

Wir haben Kriterien, aber keine steifen. In der Regel erzählen ältere Menschen, die mit der Stadt verbunden sind. Dadurch entdecken Zuhörer Teile ihrer eigenen Biografie. Auch wenn jede Lebensgeschichte faszinierend ist, sollten sie etwas erlebt haben und willig sein, davon zu berichten. Oft erzählen diese Menschen zum ersten Mal von vielen Dingen. Das ist ein reinigender Prozess.

Wie viele Biografien haben sie mit My Life inzwischen gesammelt?

Es sind über 400 Geschichten, etwas mehr deutsche als polnische. Jede Biografie bedeutet 70 bis 80 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden. Händeringend suchen wir nach Mitstreitern, die uns helfen, weitere Geschichten aufzunehmen.

Der erste Erzählnachmittag des Vereins „My Life – Erzählte Zeitgeschichte“ beginnt am Montag, 10. September, 15 Uhr im Haus 1 der Stadt- und Regionalbibliothek, Bischofstraße 17. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 14.30 Uhr