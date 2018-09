Urteil pro Windräder im PCK-Wald

Michael Dietrich

Schwedt. Brütende (MOZ) Schwarzstörche im PCK-Wald können zwei geplante Windräder in der Nähe offenbar nicht verhindern. Ein Gericht hat eine Beschwerde von Naturschützern gegen das Vorhaben abgewiesen und auch einer Klage wenig Chancen eingeräumt.

Der Naturschutzbund hatte Klage gegen die Genehmigung der zwei Windräder eingereicht. Sie sollen in einem Wald hinter der PCK Raffinerie aufgestellt werden. Der Standort ist kein festgesetztes Windeignungsgebiet, die Stadt hatte den Wald ersatzweise als Industriegebiet ausgewiesen, auch wegen Eigeninteressen für des eigenen Stadtwerks, obwohl bekannt ist, dass dort Schwarzstörche brüten, eine seltene, scheue und streng geschützte Vogelart.

Das Brandenburgische Landesamtes für Umwelt erteilte die Genehmigung und begründete, dass die Windräder keine hinreichende Beeinträchtigung des Schwarzstorches darstellten. Angeblich fliegen die Störche zum Äsen Richtung Welse, nicht Richtung PCK. Naturschützer vor Ort beobachteten die Störche jedoch regelmäßig nahe der geplanten Aufstellorte, sogar auf dem Gelände der Raffinerie bei der Nahrungssuche an Regenwasserbecken und Gräben.

Einen Antrag des Nabu gegen den sofortigen Vollzug der Baugenehmigung wies das Verwaltungsgericht Potsdam 2017 zurück. Die Beschwerde dagegen hat jetzt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in seinem Beschluss vom 22. August (AZ: 11 S 10.18) zurückgewiesen. Damit könnte der Antragsteller Enertrag sofort bauen. In der Hauptsache ist die Klage zwar noch anhängig. Aber schon in seinem Beschluss im Eilverfahren erklärten die Richter, dass sie den Belangen des Naturschutzes in dem Fall geringeres Gewicht beimessen als dem wirtschaftlichen Interesse der Antragsteller und dem öffentlichen Interesse an der Förderung der Windenergie. Das Oberverwaltungsgericht schätzte ein, dass sich die Genehmigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als rechtmäßig erweisen werde. Die Naturschützer sind entsetzt. Ornithologin Manuela Brecht vom Nabu sagt: „Schwarzstörche sind so selten und bedroht, da geht es um jedes Brutpaar. Wir sind enttäuscht und erschüttert, dass unsere Nachweise des Schwarzstorchs und seiner Gefährdung offenen Auges von der Firma, vom Land und vom Gericht negiert werden.“ Sie bezeichnet die Gutachten als katastrophal und die Bewertung des Gerichts als absurd.

Jens Christen von Enertrag geht nicht davon aus, dass sofort mit dem Bau begonnen wird. „Unsere Anwälte prüfen gerade den Beschluss, noch ist die Genehmigung beklagt, die Errichtung wäre also zu unserem eigenen Risiko“, sagt der Projektentwickler.

Vor Ort herrscht bei Naturschützern regelrechte Fassungslosigkeit. „Ich hätte das nicht für möglich gehalten, bei den Beweisen, die vorliegen“, sagt Rotraut Gille. Rainer Ebeling von der Bürgerinitiative „Keine neuen Windräder für Crussow“ erklärt: „Das aktuelle Urteil zeigt einmal mehr, wie schwierig es ist, sich gegen die Windkraft durchzusetzen. Deshalb fordern wir ein sofortiges Moratorium gegen den Windkraftausbau.“