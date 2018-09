Sparsame Hennigsdorfer

Ina Matthes

Hennigsdorf (MOZ) Der Energieverbrauch von Haushalten in Brandenburg sinkt – obwohl die Anzahl elektrischer Geräte steigt. Das ergab eine Analyse des Energieversorgers E.ON.

Die Hennigsdorfer E.ON-Kunden sind am sparsamsten. Sie verbrauchen im Durchschnitt pro Haushalt 1724 kWh Strom im Jahr, gefolgt von den Rathenowern und Premnitzern mit über 1800 kWh. Bei den kreisfreien Städten und Kreisen rangiert Frankfurt (Oder) mit 2200 kWh pro Haushalt vor der Uckermark und Oder-Spree. Am höchsten ist demnach der Stromverbrauch in Potsdam-Mittelmark mit 2495 kWh.

Eine eindeutige Erklärung für die Unterschiede gibt es laut E.ON nicht. Viele Faktoren spielten eine Rolle. In Gemeinden mit durchschnittlich kleineren Haushalten und mit einer höheren Dichte an Mietwohnungen – in der Regel in städtischen Gebieten – falle der Verbrauch meist niedriger aus. In Regionen mit vielen Ferienwohnungen ist der Stromverbrauch ebenfalls geringer. Gemeinden im Speckgürtel von Metropolen sowie in ländlichen Gegenden verbrauchten hingegen mehr Strom. Dort seien die Häuser bzw. Wohnungen eher größer und es lebten oft mehr Personen in einem Haushalt.

Bei seiner jüngsten Untersuchung hat E.ON die Daten der Zähler in den Haushalten ausgewertet, ohne die Zahl der darin lebenden Personen zu berücksichtigen. Ausgewertet wurden Verbräuche aus 2017 und 2018, die aufs Jahr hochgerechnet sind. Auf lange Sicht ergibt sich dabei ein interessanter Trend: Obwohl sich die Zahl der Elektrogeräte in den Haushalten laut E.ON nahezu verdoppelt hat, sei der Stromverbrauch in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 13 Prozent gesunken. Genaue Angaben zur Zahl seiner Kunden in Brandenburg macht der Energieversorger allerdings nicht. E.ON versorge „Hunderttausende Haushaltskunden“ in weiten Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns, besonders in ländlichen Regionen. Dabei liegt der Strompreis nach Angaben des Anbieters in Brandenburg aktuell je nach Tarif und Region zwischen 28 und 30 ct/kWh.

Eine fallende Tendenz beim Stromkonsum privater Haushalte verzeichnen auch die Stadtwerke in Frankfurt (Oder). Deren Kunden verbrauchten 2016 insgesamt 47 441 MWh und 2017 noch 44 812 MWh Strom. Die Gründe für den Rückgang seien vielschichtig, heißt es. Dabei spiele das Abnahmeverhalten, die Ausstattung mit energiesparenden Geräten und die Verkleinerung der Haushalte durch Auszug der Kinder eine Rolle.

Brandenburg hat nach Analysen des Vergleichsportals Verivox wie alle Ost-Bundesländer einen eher hohen Pro-Kopf-Stromverbrauch. Der betrug laut Verivox 2017 bis zu 1760 kWh. Als Durchschnitt gelten dem Portal stromspiegel.de zufolge in Deutschland 1400 kWh. Den Ost-West-Unterschied erklärt Verivox auch mit höherer Arbeitslosigkeit und einer älteren Bevölkerung. Wer sich tagsüber länger zuhause aufhält, verbraucht dort mehr Strom.

Mit einem großen Sparpotential rechnet E.ON in den nächsten Jahren nicht mehr, selbst wenn neue Geräte effizienter werden. Der Verbrauch könnte langfristig sogar leicht steigen. „Wir rechnen mit einer zunehmenden Verbreitung von Elektroautos und auch strombetriebenen Wärmepumpen, die Energieträger wie Öl ablösen“, sagt E.ON-Geschäftsführer Wolfgang Noetel. „Dadurch könnte auch der Strombedarf wieder zunehmen, vor allem, wenn die Elektroautos zuhause geladen werden.“ (ima)

Wer wissen möchte, wie er beim Energieverbrauch dasteht, und wo er sparen kann, der kann sich das auf www.stromspiegel.de anzeigen lassen.