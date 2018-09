Keine Erhöhung der Bestandsmiete

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Die Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) hat 2017 wieder ordentlich Gewinn gemacht: 692 700 Euro beträgt der Überschuss. Ein Plus von 152 800 Euro im Gegensatz zum Vorjahr. Die Mieter wohnen immer noch günstig.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete liegt im Bestand der rund 2518 Wohnungen bei 4,9 Euro pro Quadratmeter. Das sei um Berlin sehr gering, sagte Geschäftsführerin Susanne Branding, als sie ihre Jahresbilanz im Finanzausschuss vorstellte.

Die WGE, die zu 100 Prozent der Stadt gehört und etwa der Hälfte aller Erkneraner ein Dach über dem Kopf bietet, ist mit dem Verlauf von 2017 äußerst zufrieden. Trotz Investitionen wie der 311 000 Euro für neue Aufzüge oder neue Rampen und Wege für ältere Bewohner, konnte das Unternehmen Rücklagen von 69 000 Euro bilden. Diese werden beispielsweise für die Gerichtskosten im Streit wegen der Alt-anschließergebühren benötigt.

Trotz vieler Erneuerungen wie der Heizungs- und Elektromodernisierung in der Ernst-Thälmann-Straße oder der Fassadensanierung in der Sperlingsgasse sind die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung sogar minimal gesunken – von 31,1 Euro in 2106 auf 30,3 Euro pro Quadratmeter. Der Neubau in der Friedrichstraße 23 schreitet ebenfalls mit 40 Wohnungen voran.

„Die Fluktuation nimmt ab“, sagte Susanne Branding. Viele Mieter blieben für längere Zeit in ihren vier Wänden wohnen. 2017 sprach die WGE fünf Kündigungen aus und reichte drei Räumungsklagen ein. „Oft wollen Ältere gar nicht in kleinere Wohnungen“, antwortete die Geschäftsführerin auf die Frage von Michael Voges, Stadtverordneter der Linken und Vorsitzender des Mietervereins, ob sich Verkleinern finanziell lohne.

Der Wohnungsmarkt ist weiterhin angespannt: 400 Interessenten kommen auf 150 Wohnungen der WGE. (jhh)