Hausaufgabenbetreuung auf dem Prüfstand

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Erledigung der Hausaufgaben im Grünheider Hort ist für die Gemeindevertreter und die Mitglieder des Sozialausschusses zum Diskussionsthema geworden. Ulrich Kohlmann vom Bürgerbündnis hatte kritisiert, dass Kinder mit falsch gelösten Aufgaben nach Hause gingen, vom Hort aber im Glauben gelassen würden, dass alles richtig sei. Werden sie von Eltern oder Großeltern darauf angesprochen, führe das zum Vertrauensbruch. „Sie nehmen seelischen Schaden“, fasst Kohlmann zusammen. Er habe solche Situationen mit seinem Enkel erlebt.

Um aufzuklären, wie mit den Hausaufgaben verfahren wird, waren im jüngsten Ausschuss Schulleiterin Sabine Wilde-Balzer und der leitende Erzieher Sebastian Mill zu Gast. „Das Ministerium regelt, das Hausaufgaben selbständiges Arbeiten bedeuten und von den Kindern ohne fremde Hilfe zu bewältigen sind“, erläuterte die Rektorin. Eltern fänden es gut, wenn bis abends, zu Hause, alles erledigt ist. „Sie brauchen aber die Übersicht, was ihr Kind kann und was nicht.“ Die Schule böte für die 5. und 6. Klassen dreimal die Woche eine Hausaufgaben-Arbeitsgemeinschaft an, die durch Lehrer betreut wird. Auch die 3. und 4. Klassen können dran teilnehmen. „Der Hausaufgaben-Coach gibt Anleitungen, arbeitet inhaltlich mit den Kindern“, erläutert Sabine Wilde-Balzer. Leider werde das Angebot nicht angenommen. „Wir brauchen da die Unterstützung der Eltern.“

Für den Hort verweist Sebastian Mill auf die Lernwerkstätten. Sie seien ein „Kann“, kein „Muss“, liefen auf Freiwilligenbasis. „Wir können kein Kind zwingen, Hausaufgaben zu erledigen, wir motivieren, zeigen Konsequenzen auf, mehr machen wir nicht.“ Schließlich soll es ja kein Unterricht am Nachmittag sein, brauchen die Kinder einen Ausgleich zur Schule. „Wir überprüfen nicht die Richtigkeit. Die Leistung der Kinder soll erkennbar sein.“ Natürlich bildeten Schule und Hort im Rahmen des Ganztagsangebotes eine gemeinsames Team, gebe es den notwendigen Informationsfluss. „Erzieher und Lehrer laufen als Tandem.“

Die Zweitklässler der Lerngruppe 5 wurden in dieser Woche in einer Lernzeit von Rosita Frahm betreut. „In der Regel bieten wird viermal die Woche 30 Minuten an“, sagt die Erzieherin. Dabei werde das Üben betreut. Jedes Kind arbeite nach einem individuellen Wochenplan. „Wir unterstützen, beantworten natürlich auch mal eine Frage, aber wir korrigieren nicht und arbeiten auch nicht inhaltlich mit den Kindern.“ In einem Pendelheft für Lehrer und Erzieher werde notiert, wenn eine Aufgabe nicht gelingen wollte, ein Arbeitsblatt zu schwer war, bestimmte Dinge nicht verstanden sind.

Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, das derzeitige Angebot ein halbes Jahr laufen zu lassen und dann zu schauen, ob der Hausaufgaben-Coach funktioniert.(bei)