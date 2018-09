Schadstoff-Mobil in Hohenwalde

Gerrit Freitag

Hohenwalde (MOZ) Das Schadstoff-Mobil von der Becker und Armbrust GmbH tourt noch bis Sonnabend durch die Region. Donnerstagmittag machte das Mobil unter anderem Station in Hohenwalde. „Ich habe hier Reste von Bitumen und Farbe“, begrüßt Steffen Müller die Mitarbeiter am Entsorgungs-LKW. Die Nutzung dieses Angebots lohnt sich mehrfach. Zum einen wird die Umwelt geschützt, die Entsorgungswege für Privatleute könnten durchaus kürzer ausfallen und vor allem ist dieser Service kostenfrei. So sieht der weitere Tourenplan aus: Freitag, Booßen, Parkplatz „Grüne Eiche“ von 8 bis 9 Uhr, Kliestow Dorfplatz von 9.30 bis 10.30 Uhr, SMC, Parkplatz Bauernmarkt von 11 bis 12 Uhr, Real, Parkplatz von 13.30 bis 14.30 Uhr und Markendorf-Siedlung, Glascontainer von 15-16 Uhr. Am Sonnabend wird der Müll abgeholt in Hans Nord, Parkplatz Rewe-Markt von 8 bis 9.30 Uhr und Kaufland, Parkplatz Josef-Gesing-Straße von 10 bis 12 Uhr.(gf)