21. Amtsfeuerwehrtag in Joachimsthal

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Sehr zum Unmut vieler Einwohner fand schon lange kein Feuerwehrfest in Joachimsthal statt. Am Sonnabend ist es nun wieder so weit: der 21. Amtsfeuerwehrtag startet um 14 Uhr. Personelle Engpässe und Querelen waren im Wesentlichen die Gründe für den Ausfall des alljährlichen Festes. Interne Themen beschäftigten die Kameraden und ließen das Fest der Amtsfeuerwehren, das vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit dient, aus dem Blick geraten.

Einige Mitglieder aus Joachimsthal waren in Folge eines heftigen Streits kurzerhand zur Löschgruppe Friedrichswalde gewechselt. Es bedurfte dem Vernehmen nach mehrerer klärender Gespräche und einer Mediation, bis der Streit schließlich vor einigen Monaten beigelegt werden konnte. Die abtrünnigen Kameraden sind schließlich wieder zurückgekommen. Nun wollen die Kameraden der Feuerwehren des Amtes Joachimsthal wieder Geschlossenheit zeigen. Am Sonnabend werden alle vier Wehren des Amtes dabei sein und sich und ihre wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit präsentieren.

Am Sonnabend um Punkt 14 Uhr startet der 21. Amtsfeuerwehrtag im Joachimsthaler Fichtestadion in der Zorndorferstraße. Es wird Wettkämpfe der vier Feuerwehren und Löschgruppen aus Joachimsthal, Friedrichswalde, Althüttendorf und Ziethen geben. Zudem werden verschiedene Einsatzszenarien der Freiwilligen Feuerwehren gezeigt, heißt es. Auch die Gruppenstafette der Jugendfeuerwehren ist ein fester Bestandteil des Tages.

Für die kulinarische Versorgung kümmert sich der FSV Schorfheide: Es wird gebackenes Wildschwein und Gegrilltes geben, so der Veranstalter. Ein Kuchenbuffet der Jugendfeuerwehr wartet am Nachmittag auf die Gäste im Fichtestadion.

Vor allem für Familien mit Kindern wird am Sonnabend im Stadion viel geboten: Es gibt unter anderem Kinderschminken für die Kleinsten und ein Kindermal- und Plakatwettbewerb der Kitas im Amt Joachimsthal. Kinder können sich zudem im Armbrustschießen probieren oder auf der Hüpfburg austoben.

Zudem werden das Technische Hilfswerk und die Integrierte Regionalleitstelle vor Ort sein und ihre alltägliche Arbeit beim Retten und Bergen demonstrieren. Die Feuerwehr wird den Kindern, aber auch den Großen, die hoch-technisierten Fahrzeuge vorführen. Musikalisch begleitet wird der Amtsfeuerwehrtag in Joachimsthal von DJ Enno, der bis in die Nacht für ordentlich Stimmung sorgen soll.

In früheren Zeiten waren die alljährlichen Wettkämpfe und Feste der Freiwilligen Feuerwehr in Joachimsthal fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt und beliebter Anziehungspunkt für viele Einwohner. Für die Schorfheide-Stadt ist es in diesem Jahr eine der größten Festveranstaltungen.(sha)