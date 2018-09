Verwaltung in der Überzahl

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit einer Veranstaltung im Alten Rathaus wurde am Mittwochabend die vierte Auflage des Bürgerdialogs eingeläutet. Doch das Angebot der Verwaltung, über aktuelle Entwicklungen zu informieren und Fragen zu beantworten, nahmen in Mitte nur wenige Anwohner wahr.

Mehr Vertreter aus Verwaltung und Politik als Bürger besetzten die zahlreichen Stühle im Alten Rathaus. Der Großteil der Sitzgelegenheiten blieb leer. Die verhaltene Resonanz der Fürstenwalder traf Bürgermeister Matthias Rudolph unerwartet: „Wir sind super vorbereitet, aber wir müssen es nicht für uns selbst tun“, war er schon im Begriff, die Veranstaltung abzubrechen. Doch da hatte Rudolph die Rechnung ohne Richard Lenart gemacht – einer von zeitweise insgesamt neun Bürgerdialogs-Teilnehmern aus der Einwohnerschaft Mittes.

„Stadtverwaltung und Stadtverordnete“, das wisse er aus Gesprächen mit anderen Fürstenwaldern, „schneiden ganz schlecht ab.“ Groß sei der Frust der Bürger, denn Verwaltung und Politik „machen sowieso was sie wollen“, machte Lenart offenbar auch seinem eigenen Ärger Luft. Lobend erwähnte er hingegen die Bürgemeistersprechstunde: „die funktioniert“. Besucht habe er sie zwar noch nicht, „aber das höre ich von den Leuten“. Möglicherweise, spekulierte Rudolph anschließend, funktioniere sie sogar so gut, dass man den Bürgerdialog als Gesprächsforum gar nicht mehr brauche. „Oder aber man fühlt sich tatsächlich nicht ernst genommen“, lautete sein zweiter Erklärungsversuch für die mangelnde Beteiligung.

Fragen gab es dann aber doch, auch wenn sie vor allem von jenen kamen, die auch bei Sitzungen der politischen Gremien regelmäßig von ihrem Fragerecht Gebrauch machen. Nach Ausführungen von Verwaltungsmitarbeiterin Marion Nötzel zum Planungsstand Ausbau Lindenstraße zwischen James-Watt-Straße und Bahnübergang sowie Diskussionen um die hierfür notwendige Fällung von 48 Alleebäumen, brachte Roswitha Carlin das Thema Gehweg-Sanierung auf den Plan. „Beim Gehweg zwischen Luisenstraße bis Am Rechenzentrum wird seit Jahren gesagt, dass er ausgebaut werden soll, jetzt werden wir wieder vertröstet“, sagte die Fürstenwalderin. Ob nicht als Zwischenlösung eine Reparatur des Weges denkbar sei. Eine bloße Sanierung sei nicht möglich; „bei den Gehwegen geht nur grundhafter Ausbau“, so Marion Nötzel. Dennoch prüfe man in der Verwaltung „auch noch was anderes“. Ziel sei zudem, erläuterte Rudolph, ein Straßenkataster zu erstellen, das den Zustand der Straßen erfasse und auf dessen Grundlage eine Rangfolge der Straßenausbaumaßnahmen erarbeitet werden solle.

Eine Neu-Fürstenwalderin sprach während des dreistündigen Dialogs die trinkenden Dauergäste auf dem Marktplatz an. „Wir arbeiten an einer Lösung, nicht an einer Verdrängung“, so Rudolph. Marion Nötzel zeigte Pläne zur Marktplatzumgestaltung mit Wasserspiel, Sitzmöbeln und Bäumen. Im nächsten Jahr sollen sie realisiert werden.

Kritik musste die Verwaltung, insbesondere Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, von Christian Engel einstecken. „Man fühlt sich nicht verstanden“, sagte er in Bezug auf Pläne der Stadt, einen Investor neben seinem Grundstück am Altstädter Platz viergeschossige Wohnhäuser bauen zu lassen. „Das ist nicht die Stadtentwicklung, die wir wollen! Dialog gut und schön, aber wir haben nach drei Jahren Bürgerdialog drei Viergeschosser.“

Der Bürgerdialog in Süd findet Dienstag, 18.30 Uhr, in der Aula der Goßmann-Grundschule statt.