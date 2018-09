„Das Rathaus ist in einer bürgerlichen Stadt das Schloss“

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt. Das Rathaus steht am Sonntag im Mittelpunkt der städtischen Aktivitäten zum Tag des offenen Denkmals. In Vorträgen und Führungen werden unter anderem Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde den Besuchern einen Einblick in die wechselvolle Geschichte des Gebäude-Ensembles geben. Auch der Blick in die Zukunft darf nicht fehlen, wird das Rathaus doch ab kommendem Jahr umfassend saniert.

„Was die Bürger vom Rathaus sehen, sind viele veränderte Zustände“, weiß Denkmalschützer Ulrich-Christian Dinse zu berichten. Ab dem 13. Jahrhundert hatte man mehrere 100 Jahre an dem Ursprungsbau gearbeitet, in dem heute unter anderem das Landesmuseum untergebracht ist. Erst 1912/13 folgte der U-förmige Anbau, in dem der Oberbürgermeister ein Büro mit Blick Richtung Osten bezog. „Genau dort wird der OB nach der Sanierung wieder einziehen“, sagt Dinse und freut sich über diesen historischen Bezug. Auch an anderen Stellen wird die Sanierung ursprüngliche Raumdimensionen und Formsprachen wieder aufnehmen, etwa die großen Bögen in der Halle im zweiten Obergeschoss, dort wo heute der OB mit seinen Mitarbeitern sitzt. Auch die Öffnung der derzeit zugemauerten Prunkzugänge Richtung Große Oderstraße freut den Denkmalschützer.

Er hält den Gewinner-Entwurf an vielen Stellen für „gelungen“. „Unsere Wünsche gehen aber oft noch weiter“, gibt er zu. Doch auch von dem, was nun geplant ist, gerät Dinse ins Schwärmen. „Das ist nicht nur fällig, das ist überfällig“, sagt er mit Verweis auf den schlechten baulichen Zustand des Rathauses. Die letzte Sanierung liegt mittlerweile 40 Jahre zurück. Zwischen 1976 und 1978 hatte man unter anderem die Aufbauten im Hof vorgenommen und den Zugang an die Südseite verlegt. Honoriert wurden diese Arbeiten mit dem Architekturpreis der DDR.

„Das Rathaus ist für eine bürgerliche Stadt das Schloss“, sagt Dinse und freut sich deshalb umso mehr darüber, dass die Finanzierung des Umbaus und der Sanierung gelungen ist. Er wird die Arbeiten mit seiner Behörde aufmerksam begleiten. Wenn sie fertig sind, wird er schon im Ruhestand sein. (yan)

Eröffnung 10 Uhr, Führungen um 11, 13 und 15 Uhr; zwischen 10 und 17 Uhr kann eine Ausstellung mit dem Siegerentwurf besichtigt werden.