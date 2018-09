Hilfe für die Tafeln in Aussicht

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Förderung der Tafeln in Oder-Spree gleicht inzwischen einer Odyssee. Die Zielrichtung hat sich geändert, nach langem Vorsichherdümpeln hat die Debatte in den jüngsten Aussprachen in den Fachausschüssen deutlich Fahrt aufgenommen, der Zielhafen erscheint am Horizont: Dass die Tafeln finanziell unterstützt werden sollen, darüber herrscht Konsens in den Fraktionen, die politische Entscheidung darüber wird auf der kommenden regulären Kreistagssitzung am 26. September erwartet.

Die Fraktion der Linken hatte Ende vergangenen Jahres, im Lichte der Ereignisse an der Essener Tafel, den Antrag eingebracht, „integrationsrelevante und konfliktverhütende Maßnahmen“ an den Tafeln zu fördern. Im weiteren Debattenverlauf verschwanden diese beiden Aspekte. Man wollte die Arbeit der Tafel ganz allgemein unterstützen. In den Fraktionen einigte man sich zunächst auf eine Fördersumme in Höhe von 40 000 Euro. Die kommissarische Sozialdezernentin Angelika Zarling erarbeitete daraufhin mehrere Versionen der Geldverteilung, darunter die Überlegung, die Besucherzahlen als Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Ein pauschaler sanfter Geldregen in der Fläche hätte aber das eigentliche Problem nicht gelöst: Die Tafeln benötigen einzelne, gezielte Finanzspritzen für die Anschaffung von Kühlfahrzeugen, Gefriertruhen und anderen Ausstattungsmerkmalen. Die Entscheidung über die Investitionshilfen sollen laut dem protokollarisch festgehaltenen Konsens der Fraktionen nach sachlichem Ermessen der Verwaltung im Einzelfall getroffen werden.

Im Finanzausschuss einigte man sich darauf, den Förderbetrag auf 60 000 Euro zu erhöhen. Dieser Vorschlag wurde aber vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch wieder kassiert, sodass die Beschlussvorlage mit den 40 000 Euro an den Kreistag weitergereicht wird.

Siegfried Unger, Vorstand der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (GefAS), die vier Tafeln im Kreis betreibt, freut sich, dass sich die Gremien des Kreises mit der Arbeit der Tafeln jetzt intensiver befassen. Er ärgert sich allerdings über die lange Dauer des Verfahrens. „Das war ursprünglich als eine Soforthilfe gedacht.“ Das Gefeilsche um die Höhe der Unterstützung hält Unger angesichts des großen ehrenamtlichen Engagements der Mitarbeiter in den Tafeln für unangemessen. Die Verteilmethode nach fachlichem Ermessen der Verwaltung geht für Unger in Ordnung. „Wichtig ist mir nur, dass die Besucherzahlen und die zu versorgende Fläche der Tafeln mit berücksichtigt wird.“

Die Tafeln haben nach Beobachtung der Beeskower Tafelchefin Marita Schwarz anhaltend großen Zulauf. Allein die Beeskower Einrichtung werde pro Monat von 1500 Besuchern frequentiert. Die Lebensmittel werden tagtäglich, auch Sonntags, mit derzeit nur einem Kühlauto herangekarrt. Und zwar auf Anruf des Spenders. „Wenn Edeka Freienbrink anruft, müssen wir binnen einer Stunde vor Ort sein, nennt Marita Schwarz ein Beispiel. Ein zweites Fahrzeug werde dringend benötigt.

In Oder-Spree sind derzeit sechs Tafeln tätig: Vier unter der Regie der GefAS (Beeskow, Storkow, Füstenwalde, Erkner), eine Tafel der Caritas in Fürstenwalde und eine Tafel der GEM in Eisenhüttenstadt. Das Jobcenter unterstützt die Arbeit der Tafeln durch Personal- und Sachkosten geförderter Stellen in Höhe von rund 160 000 Euro pro Jahr.