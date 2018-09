Neue Ansätze mit Polen

(MOZ) Deutschland und Polen sind wirtschaftlich so eng miteinander verflochten, wie nie zuvor in der Vergangenheit. Gleichzeitig haben sich die politischen Führungen in ihren Zielen auseinandergelebt, ist an die Stelle des gemeinsamen europäischen Enthusiasmus aus früheren Jahren ein neues Misstrauen oder zumindest Missverstehen getreten.

Deutsche Politiker versuchen deshalb bei Besuchen in Polen sehr wohl zu zeigen, dass sie Empfindungen und Erwartungen der Nachbarn verstehen. Außenminister Maas tat dies, als er jüngst in Auschwitz zeigte, dass die Verbrechen aus der Nazizeit nicht vergessen sind. Und Wirtschaftsminister Altmaier versucht den partnerschaftlichen Ansatz, bei dem das Nachbarland keine verlängerte Werkbank deutscher Unternehmen sein soll, sondern man gemeinsam neue Technologien entwickelt.

Ob daraus ein neues Miteinander wird, ist offen. Angesichts der Ereignisse in Chemnitz machte ein polnischer Journalist die bemerkenswerte Feststellung: Wenn es schon dem reichsten Land der EU nicht gelinge, den Teil seines Landes mit kommunistischem Erbe erfolgreich zu integrieren, sei kaum vorstellbar, dass dies die EU mit ganz Mittel- und Osteuropa schaffe.