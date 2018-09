Motorsportler bieten runden Tisch an

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Nach den Vorwürfen von Museumspark-Chef Roderick Daul über illegale Müll­entsorgung auf dem Gelände hat sich nun die angegriffene Firma gemeldet und alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Es sei lediglich gesiebter Füllboden aufgetragen worden, was man mit Lieferschein belegen könne. Was an Verunreinigungen auf den Flächen zu sehen war, sei schon vorher auf dem Gelände gewesen und stamme wahrscheinlich von Gebäuderesten aus DDR-Zeiten, die beim Abziehen mit dem Bagger zum Begradigen des Areals aufgerissen wurden.

Der Firmenchef betonte, dass er nur dem MC Woltersdorf helfen wollte, der in Bedrängnis geraten sei, weil er die Auflage bekommen habe, durch Motorsport-Geländefahrten in Mitleidenschaft gezogene Bereiche kurzfristig wieder in Ordnung zu bringen. Er habe Technik gestellt, ein Mitarbeiter, der Vereinsmitglied ist, in seiner Freizeit die Arbeit gemacht. Zuvor habe seine Firma auch den Museumspark unterstützt, mit Material und Arbeitsleistung insbesondere vor Veranstaltungen. Auch beim Entsorgen von Müll, der beispielsweise in einer alten Sammelgrube gefunden wurde. Etwa 30 Kubikmeter, schätzte er. Damals sei keine Anzeige erfolgt, so der Unternehmer verwundert.

Was das Zwischenlager am Seilscheibenpfeiler angeht, sei ihm zuerst ein späterer Termin genannt worden, wann das Gelände wieder frei sein sollte. Kurz vor dem Urlaub sei dann Ende August benannt worden.

Gemeldet hat sich auch der MC Woltersdorf. Laut Vereinschef Harald Täger waren nach dem Novemberpokal 2017 die im Museumspark genutzten Wege und Flächen wieder hergerichtet und auch als gut befunden worden. Dies habe der MC komplett selbst erledigt. Beim späteren Besichtigen der Festwiese sei festgestellt worden, dass es noch Spuren bzw. Unebenheiten gibt. Der Verein sei der Bitte des Museumparks nachgekommen, noch einmal „Hand anzulegen“, sagte Täger. Dafür habe man die Firma um Hilfe gebeten. Es sollte nach den Absprachen – einen schriftlichen Auftrag gab es nicht – Mutterboden aufgetragen und später Grassamen eingebracht werden.

Wieso allerdings die gesamte Fläche überdeckt wurde und nicht nur das Drittel, für das sich der MC bereit erklärt hatte, und wieso statt Mutterboden offenbar anderes Erdreich verwendet wurde, sei ihm „schleierhaft“. Der Verein sei erst vor Kurzem damit konfrontiert worden. Man habe sich die Flächen angesehen und oberflächlich viele Steine, Holz und Glas entdeckt, aber auf den ersten Blick keinen Unrat. „Wir sind aber keine Experten“, stellte er klar. Er habe dem Museumspark-Chef angeboten, dass der Verein einen Arbeitseinsatz startet und Steine und Ähnliches absammelt. Zudem habe man einen runden Tisch vorgeschlagen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. In einer ersten Reaktion habe Daul mitgeteilt, er wolle erst das Ergebnis der weiteren Untersuchungen abwarten.

Ähnlich äußerte er sich gegenüber der MOZ. Er zweifelte zudem die Erklärungen des Unternehmers für die Fundstücke an. Es werde sich ja zeigen, ob alles seine Richtigkeit hatte oder nicht. Was das Zwischenlager angehe, gab es tatsächlich Absprachen, bestätigte er, allerdings für deutlich kleinere Abmaße. Und was den Müll in der Abwassergrube an der Heinitzstraße 11 angeht, habe er auf eine Anzeige verzichtet, weil die ins Leere gelaufen wäre. „Das war vor meiner Zeit. Wer da früher entsorgt hat, lässt sich nicht mehr ermitteln“, ist er überzeugt.

Die Abfall- und Bodenschutzbehörde beim Landkreis wollte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.