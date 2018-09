Angekommen – nicht auf die leise Tour

Marion Thomas

Woltersdorf (MOZ) Zu Hause in... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Daniel Kämpfe-Fehrle aus Woltersdorf.

Pure Neugier trieb ihn einst in die Alte Schule, die viele Jahre in schlichtem Alltagsgrau und mit ungewisser Zukunft ihr Dasein fristete. Schüler tobten schon lange nicht mehr durchs Gemäuer, einzig der Verschönerungsverein hatte sich um das alte Gebäude im Ortszentrum bemüht, damit es nicht dem Verfall preisgegeben werde: Mit einem umfangreichen Fundus und liebevoll gestalteten Sammlungen zur Ortsgeschichte etablierte er darin ein Heimatmuseum. Als endlich die Entscheidung gegen den Abriss und für die Sanierung des Hauses fiel, sollte neben der Bewahrung des Museums auch ein neues Nutzungskonzept her. So gründete 2011 ein kleines Häuflein Gleichgesinnter unter Leitung von Katrin Fleischer eine Initiativgruppe, um der Alten Schule mit vielfältigen kulturellen Angeboten neues Leben einzuhauchen. Man traf sich auf dem Platz davor, stellte einfach Tisch und Stühle auf und begann, Ideen zu spinnen, Programme und Konzepte zu entwickeln, während im Inneren die Bauarbeiten voranschritten. Daniel Kämpfe-Fehrle zählte von Beginn an mit dazu.

Zu dieser Zeit fühlte er sich bereits angekommen in seiner neuen Heimat Woltersdorf, wohin ihn die Liebe gezogen hatte. Nur in einem Nebensatz fragt er beiläufig: „Muss man eigentlich immer gleich ankommen?“ Doch ja, das gehöre wohl dazu. Seine Frau, seit Generationen in Woltersdorf verwurzelt, lernte er während der Hochschulzeit in Chemnitz kennen, seiner Geburtsstadt, wo er Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studierte. „Die Seen und Wälder hier liebe ich am meisten“, gesteht er, sie hätten es ihm gleich angetan. Beim Schwimmen und Joggen findet der 36-Jährige beste Erholung nach anstrengender Arbeit in der Berliner Senatskanzlei, wo er die Plattform für digitale Bürgerbeteiligung betreibt.

Die Bekanntschaft mit Woltersdorf und seinen Einwohnern schloss er nicht gerade auf die leise Tour, sondern mutig und selbstbewusst, kaum dass er ein paar Wochen dort lebte: Die Bürgermeisterwahlen im März 2010 sah er mit idealistischen Perspektiven als junger Absolvent. „Seit fast 20 Jahren gab es immer nur einen Bürgermeister, nicht mal ein Gegenkandidat sollte antreten.“ Das konnte er nicht begreifen. „Eigentlich stehe ich gar nicht gern im Mittelpunkt“, erzählt er. „Es waren die Umstände hier im Ort. Irgendwie hatte ich das Gefühl: du solltest was tun, wirst gebraucht.“ So stellte er sich zur Wahl.

„Ich hatte viele gute Gespräche, lernte die Bürger und ihren Ort kennen. Eine spannende Zeit mit zahlreichen Erfahrungen, die noch heute hilfreich sind.“ Er scheute nicht die öffentlichen Diskussionen, sagte, wofür er stünde, hörte zu, diskutierte, vertrat immer wieder seine Position, wollte vor allem die Gemeindepolitik transparenter und für alle nachvollziehbar gestalten. „Natürlich erntete ich nicht nur Zustimmung. Vor allem Alteingesessene zeigten mir als Zugezogenem, noch dazu so jungen, viel Skepsis.“ Am Ende fehlten nur sieben Stimmen, um in die Stichwahl gegen den etablierten Bürgermeister einzuziehen. Überwog im ersten Moment die Enttäuschung – „natürlich gewinne auch ich gern“, wie er munter bekennt – ist er nicht böse, dass inzwischen Normalität in sein Leben eingekehrt sei.

Zur Normalität gehört das Engagement für den Verein Kulturhaus Alte Schule, der ihm ans Herz gewachsen ist, auch wenn die ehrenamtliche Arbeit viel Freizeit verschlingt. „Es macht Spaß, unter Gleichgesinnten etwas fürs Gemeinwohl zu leisten“, meint der Vorsitzende, wozu Kämpfe-Fehrle vor Jahresfrist gewählt wurde. „Immer wieder entstehen neue Ideen, wachsen Vorhaben und Projekte, die letztlich auch unseren Ort bereichern und lebenswert machen.“