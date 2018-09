Unterirdische Schnitzel an der Großen Oderstraße

In mehreren Schichten: Archäologe Matthias Antkowiak zeigt auf die Kellerschichten aus mehreren Jahrhunderten an der Großen Oderstraße. Mit seiner Firma archaeofakt hat er unter anderem schon am Bolfrashaus und dem Stadtarchiv mitgearbeitet. In Berlin war er auch am Humboldt Forum und dem Neuen Palais beteiligt. © Foto: Gerrit Freitag

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem spektakulären Abriss der Wohnblöcke an der Großen Oderstraße arbeiten derzeit Archäologen in der Baugrube neben dem Bolfrashaus. Über ihre Funde und Erkenntnisse berichten sie am Sonntag bei Führungen.

Katzengerippe, Fischschuppen, Scherben von einem Glas aus der Renaissancezeit, Dachziegel. Noch voller Staub und Dreck liegen diese Fundstücke in Plastiktüten verpackt und beschriftet auf einem Tisch am Rande der Baugrube Große Oderstraße. Mit Pinzetten werden gerade winzige schwarze Perlen aus einer Kiste gepickt. Sie stammen wohl von einer Haube aus dem 16. Jahrhundert. Es sind die Funde eines Tages von Matthias Antkowiak und seinem Team. Der Archäologe gräbt Schicht um Schicht in den Kellern gegenüber der Marienkirche nach dem, was die Bewohner dieses Straßenzuges hinterlassen haben. „Das hier zum Beispiel war die Latrine“, sagt er und zeigt auf eine Kammer. „Riecht man auch.“ Durch Luft und Wasser, die durch die Ausgrabungen an die tiefen Schichten gelangen, kann man Stadtgeschichte sogar riechen.

Das interessanteste für eine Archäologen sind aber weder der Geruch noch die Fundstücke auf dem Tisch. „Der Einblick in die Grundstücksgrenzen bedeutet für uns einen Knackpunkt in der Stadtgeschichte“, sagt Antkowiak. Überraschend habe man bei der Grabung festgestellt, dass die Parzellierung in den tiefsten Schichten nicht mit den mittelalterlichen Häusern übereinstimmt, über die in den 50er-Jahren die jüngst abgerissenen Neubaublöcke gebaut wurden. Nun erfährt man, wie die Frankfurter schon im 13. und 14. Jahrhundert ihre Häuser in bester Wohnlage gebaut haben.

Eigentlich sollte Antkowiak das Neubauvorhaben der Wohnungswirtschaft nur begleiten, aufgrund des umfassenden archäologischen Bestandes ist daraus nun eine Flächengrabung geworden. Für Lutz Kapinos von der Wowi kein Problem: „Wir haben solche Funde im Kalkül gehabt, schließlich bauen wir hier im Zentrum.“ Entstehen sollen ab kommendem Jahr Häuser mit Wohn- und Gewerbefläche. Wenn Antkowiak und seine Mitarbeiter fertig sind, können die Bauarbeiten ungehindert beginnen. Was sie herausgefunden haben über die Stadtgeschichte soll möglichst vor Ort dokumentiert werden.

Was die Archäologen aus der Erde holen, wird nach Wünsdorf zum dortigen Landesamt für Denkmalpflege geschafft. Für den Stadtarchäologen Christian Matthes sind Scherben und Perlen aber nur die Beilage. „Was uns wirklich interessiert, ist das Schnitzel: Wie ist die Stadt entstanden?“ Er verdeutlicht, warum die archäologischen Arbeiten so wichtig sind: „Durch die Bauarbeiten nach 1945 haben wir ein Drittel der unterirdischen Stadt undokumentiert verloren. Was noch da ist, müssen wir jetzt festhalten.“

Abteilungsleiter Ulrich-Christian Dinse betont, wie wichtig die Begleitung von Bauvorhaben durch Archäologen ist. „Man muss für Sensibilität sorgen.“ Meist sei nicht Geld oder Zeit das Problem, sondern die Kenntnis darüber, was man da gerade unter dem Bagger habe. Die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft in der Großen Oderstraße lobt Dinse ausdrücklich.

Matthias Antkowiak führt anlässlich des Tags des offenen Denkmals am Sonntag um 13 und 14 Uhr über die Baustelle.