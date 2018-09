Lust und Frust des Internets

Nadja Voigt

Zollbrück (MOZ) „Was bedeutet die Existenz des Internets und einer global vernetzten Welt für den Identifikationsprozess junger Menschen? Welchen Einfluss nimmt die digitale auf die analoge Welt und was ist daran problematisch, diese beiden Realitäten als getrennte Entitäten zu betrachten?“ Das sind die Fragen, die Regisseurin Rebekka David mit dem von ihr adaptierten Stück „Unter W@sser“ nach einer Vorlage von Andréanne Joubert und Jean-Francois Guilbaut einem jungen Publikum zwischen 14 und 18 Jahren stellen möchte.

Am Donnerstag war dazu bei der Vorpremiere im Theater am Rand in Zollbrücke (Märkisch-Oderland) erstmals Gelegenheit: Schüler aus Wriezen im Oderbruch saßen im Zuschauerraum. Und wurden Teil des Stückes. Denn auch darum soll es gehen: Um die Wechselwirkung von digitaler und analoger Welt. Das wird möglich, weil die Jugendlichen mit ihren Smartphones per Whatsapp abstimmen, was als nächstes passiert. „Über oder unter Wasser“, lautet eine der Fragen. Und in Sekundenschnelle fliegen die ersten Antworten auf dem großen Bildschirm in der Mitte der Bühne ein. Allerdings auch eine ganze Menge mehr. Das allerdings ist bei dem sehr jungen Publikum auch erwartbar – und symptomatisch. Denn gepostet werden natürlich auch jede Menge sinnfreier Emojis und Bilder.

Damit umgehen müssen Lisa Rothhardt und Conrad Waligura, die beide zum Schauspielensemble der Uckermärkischen Bühnen Schwedt gehören. Daneben spielen auch Video und Musik eine große Rolle, für die Florian Kiehl, er gestaltete die Videosequenzen, und Karl Friedrich Schulz, der die Musik eingerichtet hat, verantwortlich zeichnen. Das Bühnenbild gestaltete Robin Metzer.

„Wir arbeiten mit Beschleunigung und Reizüberflutung und der Tatsache, dass heute immer seltener Menschen in einer Situation nur an einem Ort sind, sondern häufig per Telefon oder Internet vielleicht gerade auch an einem Ort am anderen Ende des Globus“, sagte die Regisseurin im Vorfeld der ersten Aufführung vor Publikum. „Angesprochen werden sollen damit natürlich besonders junge Menschen, mit denen wir im Stück ins Gespräch kommen wollen, sowie nicht mehr ganz so junge Menschen, die schließlich in keiner Blase außerhalb der digitalen Welt leben.“

Untersucht werden solle, inwiefern die Errungenschaften des Internets, für die es einst gepriesen wurde, heute noch tatsächlich genutzt werden. Doch schnell wird den Besuchern klar, dass auch die Kehrseite nicht zu kurz kommt. Reizüberflutung, Überforderung, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, die Verhältnismäßigkeit zu verlieren und schließlich Mobbing, sich also mitten im Auge eines Shitstorms zu befinden.