Potsdam (MOZ) Denise Sommer ist Schulleiterin an einer brandenburgischen Grundschule. Sie müsste eigentlich nur 14 Stunden in der Woche unterrichten. Aber letztlich steht sie bis zu 20 Stunden vor den Klassen – aus Personalmangel. Die Leitungstätigkeit an ihrer Schule verrichtet sie zu einem Großteil in ihrer Freizeit, quasi als Ehrenamt, wie sie am Donnerstag in einer Anhörung des Bildungsausschusses im Landtag sagte.

Die Chefin des Grundschulverbandes Brandenburg kritisierte, dass kleine Schulen mit bis zu 180 Kindern keinen festen stellvertretenden Schulleiter haben. Fällt der Leiter aus, muss ein anderer Lehrer quasi für zwei Abminderungsstunden die ganze Arbeit schultern. Und die wird immer mehr, wie alle Schulleiter im Ausschuss erklärten.

„Die Lehrer werden schier verrückt“, entfuhr es Birgit Spickermann vom Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens. Sie verwies auf die Anforderungen der Digitalisierung, die jüngsten Regelungen zum europäischen Datenschutz und nicht zuletzt die Quereinsteiger. Diese und die Referendare anzuleiten sei kaum noch zu schaffen, hieß es in der Anhörung. Und dann käme immer wieder eine neue Verordnung vom Ministerium, bei der man sich nicht mit den Pädagogen, die sie umsetzen müssen, vorher mal zusammensetze. „Wir fühlen uns überrollt“, sagte Birgit Spickermann.

Lehrermangel herrscht an den Gymnasien noch nicht, sagte Steffen Neumeyer aus Wandlitz. Allerdings müssten immer mehr Lehrer an Oberschulen und Grundschulen stundenweise ausgeliehen werden. Das in die Stundenpläne einzutakten, sorge für Unruhe unter den Kollegen. Der Verwaltungsaufwand sei in den letzten Jahren insgesamt enorm gestiegen, berichtete der Stellvertretende Schulleiter aus dem Barnim. Dort sei es auch ein Problem, die nach der Schulamtsreform weit entfernten Schulräte aufzusuchen. Das seien jetzt ganze Tagesreisen.

Schulleiter seien zunehmend Manager, hieß es mehrfach. Vor allem an den Oberstufenzentren, wo bis zu 2500 Schüler unterschiedliche Abschlüsse ablegen und Kontakte zur Wirtschaft gehalten werden müssen. Aus den Fraktionen der CDU und der Grünen kam deshalb die Frage, ob die Verwaltungsaufgaben nicht zunehmend von zusätzlichen Angestellten erledigt werden können. In anderen Ländern ist das üblich.

„Wir lassen Quereinsteiger den Unterricht übernehmen und die Fachleute machen Verwaltungsaufgaben“, kritisierte Marie-Luise von Halem (Grüne) den Istzustand. Aufgaben für die Verwaltungskräfte gäbe es genug, so die Schulleiter. Sie könnten die Fortbildungen planen, Lehrerkonferenzen vorbereiten, den Kontakt zu Partnern halten oder sich um die Digitalisierung kümmern, hieß es von den Anzuhörenden.

Vor allen wünschten sie sich mehr Autonomie. Beispielsweise ein eigenes Budget, um Fachkräfte einzustellen oder Sachmittel anzuschaffen. Jetzt dauere es ein Jahr, eine neue Musikanlage zu ersetzen, berichtete eine Direktorin.