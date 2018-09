Baustelle „Schleichers“

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine beliebte Tradition, der Familiennachmittag im Gesellschaftshaus Schleicher, findet nicht mehr statt. Grund dafür seien Baumaßnahmen, erklärte Pächter Peter Marscheider. Im Hintergrund steht aber auch die Frage, wie es mit dem sanierungsbedürftigen Gebäude weitergehen soll.

Für die Besucher des Familiennachmittages, der immer sonntags im Gesellschaftshaus Schleicher stattfindet, war es eine schlechte Nachricht. Marianne Blume drückte es in einem Brief an die MOZ so aus: „Es war ein Schlag ins Gesicht für die zahlreich anwenden Rentner.“ Denn Peter Marscheider, Pächter des Gesellschaftshauses, kündigte am 2. September an, dass der Familiennachmittag ersatzlos gestrichen werde. Begründet worden sei dies mit notwendigen Baumaßnahmen. „Alle tanzfreudigen Rentner, die sich in Jahrzehnten zusammengefunden hatten, waren bitter enttäuscht und wütend“, sagt Marianne Blume. Denn Baumaßnahmen hätten schon länger angestanden. „Will man uns Rentnern weismachen, dass kein Geld vorhanden ist, wer glaubt es?“ Statt Eisenhüttenstadt liebenswerter zu machen, werde ein weiteres Angebot für Senioren gestrichen. Noch am Sonntag wurde ein Brief aufgesetzt und mit Unterschriften an Bürgermeister Frank Balzer (SPD) geschickt. Derweil kursieren im Internet Gerüchte, dass Gesellschaftshaus werde ganz geschlossen.

Derweil hüllen sich die Beteiligten in Schweigen. Peter Marscheider wollte auf Nachfrage nur bestätigen, dass die Familiennachmittage nicht mehr stattfinden, zu den Gründen sich aber nicht äußern. Auch Michael Reichl, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich äußern. Am Montag werde es ein Gespräch zwischen dem Pächter und der Stadt, der das Gebäude gehört, geben. Das hatte auch schon Bürgermeister Frank Balzer im Stadtentwicklungsausschuss angekündigt. Mehr sagte auch er nicht im Ausschuss im öffentlichen Teil.

Tatsache ist: Das Gesellschaftshaus in der Wilhelmstraße ist stark sanierungsbedürftig. Darauf hatte vor einigen Monaten Horst Kramer, Vorsitzender des Männergesangvereins Germania, der dort Mieter ist, aufmerksam gemacht. In der neusten Prioritätenliste wurde nicht zuletzt auf diese Intervention hin die Sanierung mit aufgenommen. „Das Gebäude weist erhebliche Mängel auf. Um die derzeitige Nutzung auch weiterhin sicher zu stellen, sind umfassende Sanierungsarbeiten erforderlich“, heißt es zur Begründung in der Prioritätenliste.

Doch von Bauarbeiten, die demnächst beginnen sollen, kann noch nicht einmal ansatzweise die Rede sein. In der Prioritätenliste steht, dass zunächst einmal eine Planung vorgelegt werden müsse, die ermittelt, was überhaupt getan werden muss. Vor allem wird erst nach solch einer Planung eine Orientierungsgröße feststehen, mit welchen Kosten die Stadt zu rechnen hat. Öffentlich wird dazu noch nichts gesagt, aber es dürften mehrere Hundertausend Euro sein, die in das Gebäude gesteckt werden müssen.

In der Prioritätenliste sind die Maßnahmen mit einer mittleren Dringlichkeit angegeben, was bedeutet, dass es bis zu einer Realisierung noch dauern wird. Zumal nicht klar ist, woher das benötigte Geld kommen soll.

Der betrieb des Gesellschaftshauses ist zumindest bis Ende des Jahres gesichert. Bis dahin läuft der Pachtvertrag mit dem bisherigen Betreiber. Über die Ergebnisse des Gespräches am Montag soll zunächst der Hauptausschuss am 19. Mai unterrichtet werden. Danach soll es auch eine Information für die Öffentlichkeit geben.