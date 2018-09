Nicht nur „Licht und Schatten”

Simone Weber

Rathenow „Licht und Schatten” heißt die neue Ausstellung, die im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche gezeigt wird. Rund 20 Maler sowie der Bildhauer Martin Lenzen des Karl Mertens Kunstvereins Rathenow stellen rund 70 Bilder und knapp 15 Plastiken aus und zeigen einen Ausschnitt des vielfältigen Schaffens der Vereinsmitglieder.

„’Licht und Schatten’ ist das Thema unserer Ausstellung. Licht und Schatten sind komplexe Themen, die nicht mit Schwarz und Weiß allein zu erklären sind und die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigen”, beantwortet Klaus Schega aus Nennhausen zur Ausstellungseröffnung seine Frage, was Licht und Schatten bedeuten. „Die meisten Menschen nehmen Schatten beziehungsweise Licht nicht richtig war. Es fehlt das genaue Sehen und Beobachten. Wir werden mit so vielen Reizen der modernen Welt überflutet, dass man die einfachsten Dinge übersieht.” So zeigt die Ausstellung viele sehr farbenfrohe Bilder, aber auch Bilder die vom Gegensatz von Licht und Schatten leben. Das Malen in Metaphern und Symbolen drückt Gegensätze aus, wie zwischen gut und böse oder dem Augenblick und endloser Jahre.

Ein philosophischer Gegensatz ist der von Ying und Yang, die für Schatten, Nacht, Dunkelheit und Stille sowie für Sonne, Tag, Licht und Bewegung stehen. Auch Klaus Schegas Gemälde „Ying und Yang der Gartenzwerge” greift dieses Thema auf und fand viel Anklang bei den Besuchern der Vernissage am vergangenen Sonntag. „Ying und Yang sind, in Form der kleinen Zwerge, aus dem Kreis heraus. Auf den ersten Blick sieht man zwei Zwerge an einer Kugel, die eine Pause einlegen – ein niedliches Kinderbild”, so Klaus Schega weiter. „Der gegensätzliche Krafteinsatz der Zwerge steht für den Ausgleich der Kräfte. Aber sie bewegen nichts. Dieser Stillstand steht als Metapher für die Sprachlosigkeit.”

Andere Bilder zeigen den Gegensatz zwischen den harten Kontrasten geometrischer Formen und den sanften Farbabstufungen in der Landschaft. Drei Gemälde des Rathenowers Joachim Wolf zeigen die Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Die Ausstellung „Licht und Schatten” wird bis zum 31. Oktober in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche gezeigt.