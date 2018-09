Litauens Weg zur Selbständigkeit

Jürgen Mai

Havelland Geschichte, eindrucksvoll dokumentiert durch Briefmarken, ist ein lehrreiches Thema der Philatelie. Es lohnt sich, wenn Sammler ihre Schätze nach interessanten Marken und Postbelegen durchsuchen. Die Beschäftigung mit den Aussagen der Briefmarkenausgaben belebt sicher die Lust am Sammeln. Beispielsweise lässt sich auch die wechselvolle Geschichte im Baltikum von Postwertzeichen her ablesen. 1918, also vor 100 Jahren, erklärten die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit, nachdem diese Völker Jahrhunderte vornehmlich der Herrschaft des zaristischen Russlands unterstellt waren.

Am 3. März 1918 wurde durch den Friedensvertrag von Brest-Litowsk der Krieg zwischen dem Deutschen Reich, dem verbündeten Österreich-Ungarn und dem inzwischen von der Bolschewiki geführten Russland beendet. Russland musste erhebliche Gebietsverluste hinnehmen. Finnland, Polen, die Ukraine und die baltischen Staaten wurden unabhängig.

Briefmarken sind aussagekräftige Zeugnisse der Geschichte ihrer Ausgabeländer. So kann der wechselvolle Weg der baltischen Staaten zur staatlichen Souveränität, verbunden mit Erfolgen und Rückschlägen, durch Briefmarkenausgaben aus diesen Epochen dokumentiert werden, hier am Beispiel Litauen. Im 16. Jahrhundert wurde Litauen de facto ein Bestandteil des polnischen Königreichs und verlor weitestgehend seine Eigenständigkeit. Die drei Polnischen Teilungen 1772, 1793 und 1795 beendeten die Existenz des polnischen Staates. Polen wurde 1795 unter Preußen, Österreich und Russland aufgeteilt. Das Territorium Litauens fiel weitestgehend an Russland. Nach Einführung der Briefmarken im Postwesen wurden in Litauen die Briefmarken des zaristischen Russlands verwendet. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde das Land von deutschen Truppen besetzt. Das Baltikum sollte in das Deutsche Reich eingegliedert werden. Litauen wurde dem „Postgebiet Oberbefehlshaber Ost“ zugeordnet. Ab 15. Januar 1916 wurden hier Briefmarken des Deutschen Reichs mit dem zweizeiligen Aufdruck „Postgebiet Ob. Ost“ verwendet.

Nach Rückzug der deutschen Truppen wurde bereits im Februar 1918 die Republik Litauen ausgerufen, die 1920 auch durch die Sowjetunion anerkannt wurde. Die staatliche Eigenständigkeit war erreicht. Einige der ersten eigenen Briefmarken zeigten das Landeswappen. Doch in den nächsten Jahrzehnten sollte Litauen durch Krieg und Politik seine Souveränität wieder verlieren.

Schon Mitte der 1930er Jahre gab es Spannungen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und Litauen um das Memelland. 1939 wurde es von deutschen Truppen besetzt und in Ostpreußen eingegliedert. Diese Annexion findet in der Geschichte leider kaum Beachtung. Die Sowjetunion erhielt einen Freihafen in Memel (heute Klaipeda). Im geheimen Zusatzabkommen des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 wurde Litauen der sowjetischen Interessensphäre zugeordnet. Nach Einmarsch sowjetischer Truppen wurde schließlich am 21. Juli 1940 die „Litauische Sozialistische Sowjetrepublik“ gegründet und in die UdSSR eingegliedert. Litauische Briefmarken wurden mit diesem Gründungsdatum überdruckt. 1941 wurde im Zuge des Einmarschs deutscher Truppen in die Sowjetunion auch Litauen besetzt. Im besetzten Gebiet wurden sowjetische Briefmarken mit Überdruck verwendet, im südlitauischen Wilna-Gebiet ab 18. Juli 1941 Marken mit dem Überdruck VILNIUS.

Nach dem Rückzug der Truppen Hitlerdeutschlands wurde Litauen durch die Rote Armee besetzt und ab 1945 wieder als Unionsrepublik in die Sowjetunion (UdSSR) eingegliedert. Ab sofort waren die sowjetischen Briefmarken gültig. ein exemplar zeigt die am 12. Juli 1980 erschienene Sondermarke, mit der die Sowjetunion das Jubiläum „40 Jahre Litauische Sozialistische Sowjetrepublik“, also 40 Jahre Machtübernahme in Litauen, feierte. Im Juni 1990 erklärten die drei baltischen Staaten im gegenseitigen Einvernehmen den Austritt aus der UdSSR. Litauen hatte sich bereits am 11. März 1990 zur unabhängigen Republik erklärt. Seit 7. Oktober 1990 hat das Land als souveräner Staat wieder eigene Briefmarken.