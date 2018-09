Gemeinde Milower Land durch & durch sportlich

Manuela Bohm

Milow (MOZ) Nicht nur mit Umzug, Kultur und Kuchen feierte die Gemeinde Milower Land den Zusammenschluss vor 25 Jahren. In Milow wurden zahlreiche sportliche Wettkämpfe am Festtag ausgetragen. Zum ersten mal seit Jahren wurde die Havelstafette wieder ausgetragen. Die Sportler der sieben Mannschaften wurden von den Bürgern angefeuert. Die Läufer mussten jeweils 200 Meter zurücklegen und liefen insgesamt von der Jugendherberge, die Friedensstraße entlang, über die Brücke und nach Einsatz des Schwimmers, von der Badestelle wieder zurück. Nach spannenden Staffelübergaben und Durchschwimmen der Havel kamen die Mannschaften in folgender Reihenfolge ins Ziel: 1. TSV Germania Milow, 2. Feuerwehr Milow, 3. Ortsteil Zollchow, 4. Ortsteil Vieritz 5. Ortsteil Großwudicke, 6. Ortsteil Nitzahn , 7. Ortsteil Bützer. Am Vormittag spielten die Nachwuchs-Handballmannschaften des TSV Germania Milow ein kleines Turnier aus: Es gewann die A-Jugend vor der C-Jugend und dem Mädchenteam des Vereins. Am Nachmittag gab es dann ein Großfeldhandballspiel zwischen den Männern und der A-Jugend-Mannschaft des TSV Germania Milow. Nach spannendem Verlauf des Spiels gewannen die Männer knapp mit einem Tor Vorsprung.

Im Anschluss daran gab es zur großen Freude und Begeisterung der zahlreichen Zuschauer ein Bubbleball-Turnier „bei dem es einfach Spaß machte zuzuschauen“, berichtet Winfried Ganzer, Ortsvorsteher in Milow. (red/gan)