Einen echten Matsky für das Wohnzimmer

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Immer dienstags rollt Matthias Fensky, vielen unter seinem Künstlernamen Matsky geläufig, auf den Hof der Kontakt- und Beratungsstelle Falkensee in der Straße der Einheit 114. Der stadtbekannte Künstler gibt hier ehrenamtlich einen Malkurs. Die Beratungsstelle unter Trägerschaft der Stephanus-Lichtblick gGmbH ist Anlaufstelle für Menschen mit psychischen und seelischen Beeinträchtigungen, für Menschen, die einen Schicksalsschlag erlitten haben oder sonstige Krisen im Leben bewältigen. Sie bietet Hilfe und Begleitung an. Es gibt gemeinschaftliches Essen, Bewegungsangebote, Selbsthilfegruppen und Kreatives wie Basteln, Handarbeit und den offenen Malkurs mit Matsky.

Seit dem Sommer 2016 ist die Beratungsstelle nach einem Umzug in der Straße der Einheit zu finden. Matsky engagiert sich aber schon viel länger im Lichtblick. Es war wohl so 2010 als er mit den Kursen angefangen hat. Das Malen steigert das Selbstbewusstsein der Leute, motiviert sie und lässt sie ihre Gefühle ausdrücken. „Die meisten bringen das Motiv mit, ich bringe nur die Technik bei“, erzählt Matsky. Zwischen drei und zehn Leuten machen mit. Da es ein offener Kurs ist, bei dem prinzipiell jeder mitmachen kann, schwankt die Zahl immer wieder.

Die lange Zusammenarbeit mit Stephanus-Lichtblick erwies sich kürzlich als Glücksfall, als es bei Matsky zu Hause in der Wohnung zu einem Wasserschaden kam. Für die notwendigen Renovierungsarbeiten mussten seine eigenen Bilder raus. Sein gesammelten Werk fand temporären Unterschlupf in der Straße der Einheit. Es werden wohl über 80 Bilder in unterschiedlichen Formaten sein, schätzt Ulrike Schultze, die die Beratungsstelle leitet. „Und ich möchte keine mehr mit nach Hause nehmen“, ergänzt Matsky.

Der Künstler, der das Malen quasi in die Wiege gelegt bekommen hat, möchte Platz haben für neue Werke und Projekte. Wie das gehen soll? Zum Tag der offenen Tür der Kontaktstelle am 27. September soll alles versteigert werden. Für jeden dürfte etwas dabei sein. Denn Matsky fühlt sich in vielen Stilen zu Hause. „Von abstrakt bis konservativ spießig“, sagt er lachend. Landschaftsbilder sind ebenso dabei wie Portraits, Stilleben oder eben Abstraktes - alles in unterschiedlichen Formaten.

Aus dem Erlös soll ein Teil an die Kontaktstelle gespendet werden. Den Rest möchte Matsky dazu verwenden, sein Auto umzubauen. Ein Lift für den Rollstuhl, das ist sein Wunsch. So würde er noch unabhängiger werden, denn sein Auto bedeutet für ihn, der vor Jahrzehnten durch einen Unfall im Rollstuhl gelandet ist, Freiheit. Zwar ist sein Wagen so umgerüstet, dass er ihn fahren kann, allein den Rollstuhl raus und rein heben, funktioniert aber nicht. Da muss immer jemand helfen kommen. Die Lösung wäre ein Rollstuhllift. Die Versteigerung soll helfen, den zu finanzieren.

Einen echten Matsky für das Wohnzimmer kann man sich auf dem Tag der offenen Tür am Donnerstag, 27. September, von 12 bis 17 Uhr ersteigern. Bei Interesse am Malkurs und den vielen anderen Angeboten der Kontaktstelle erreicht man diese montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr telefonisch unter 03322/429906 bzw. vor Ort in der Straße der Einheit 114.