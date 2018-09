Silvia Passow

Falkensee Am Samstag, 15. September, findet das 13. Stadtevent statt, Musik für Toleranz, Demokratie und Völkerverständigung. Die Veranstaltungsorte liegen verteilt im Falkenseer Stadtgebiet. Vielfältig und abwechslungsreich ist das musikalische Programm. Elf unterschiedliche Spielstätten sind in diesem Jahr dabei.

Die Eröffnungsveranstaltung beginnt um 18 Uhr vor der alten Stadthalle. Zur Begrüßung werden Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und Vertreter des Landkreises erwartet. Von hier aus heißt es dann auf durch die Spätsommernacht, Flair, Musik und bunte Gesellschaft erleben und dabei ein Zeichen für Demokratie und Toleranz setzen. An den einzelnen Spielstätten können gegen eine Spende von 5 Euro Solidaritätsbändchen erworben werden, mit denen anschließend alle Veranstaltungen besucht werden können. Keine 5 Euro übrig? Nicht schlimm, laut Veranstalter, einfach geben, was man kann und ab geht es. Ab 19 Uhr wird im Halbstundentakt an den einzelnen Locations gespielt. Dazwischen ist Zeit, zur nächsten Spielstätte zu gelangen.

In der Kirche Seegefeld, Bahnhofstraße 51, verbindet sich die Swing Gitarre im Stil Django Reinhardts mit traditionell französischer Musik, auf dem Akkordeon gespielt und arabischen Gesang. In der neuen Stadthalle, Scharenbergstraße 15 geht es temperamentvoll irisch mit den Stout Scouts zu (Beginn erst 20 Uhr). Das Improtheater Potsdam ist in der Stadtbibliothek zu Gast. Im Karyatis, Bahnhofstraße 61, wird die Magie der griechischen Musik geboten, mitsingen und tanzen ausdrücklich erwünscht. „ZWO, deine Wohnzimmerband“ spielen in der Galerie Schneeweiß altbekannte Lieder in Versionen, die es so noch nicht gab und nie wieder geben wird.

Vintage und zeitgemäßer Sound verspricht im ASB-Jugendclub „Alte Post“ die fünfköpfige Truppe Woodman Jam. Gespielt wird eine Mischung aus tanzbaren Reggea, Rock, Dub, Hip-Hop und Soul. Im Bürgerhaus Finkenkrug lädt derweil das Hamburger Duo Selva Negra zu einer Mischung aus Flamenco und Latin, Jazz und Klassik ein. Rock, Blues und Funk lassen sich in der Evangelische Kirche Neufinkenkrug erleben. Eigene Versionen und Covers bietet hier die Band Takeover Budapest.

Tolle Gelegenheit die neue Akustikdecke im Familiencafé im Falkenhorst zu erleben. Die drei Sängerinnen von Rooftop Harmony wollen den Saal mit Swing, Jazz und Pop zum beben bringen. Die bunt gemischte Combo Flinn Sorrow und das Orchestra Randalera wollen mit Lebensfreude und Selbstironie in der Elsterklause beweisen, dass Musik und Humor durchaus zusammengehören (ab 20 Uhr).

Bands aus vier Falkenseer Schulen werden auf dem Hof des B80r musikalisch alles geben, dazu eine ordentliche Portion Punk aus Berlin mit der Gruppe Skamarley.