Verwirrung um eine Bedrohung im Skaterpark

Anja Hamm

Velten (MOZ) Hat es eine Bedrohung mit einem Messer im Skaterpark gegeben? Die Polizei ermittelt derzeit in dem Fall, der sich am Donnerstagabend im Skaterpark in Velten abgespielt haben soll.

Polizei und Rettungskräfte waren gegen 19 Uhr auf dem Gelände an der Hermann-Aurel-Zieger-Straße im Einsatz, weil ein neun Jahre altes Mädchen dort von einem Jugendlichen mit einem Messer am Hals bedroht worden sein soll, wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag mitteilte. Das Mädchen hatte dies anwesenden Erwachsenen erzählt. Die alarmierte Polizei stellte einen 16-Jährigen fest, dessen Rucksack durchsucht wurde. Ein Messer fanden die Beamten darin nicht, jedoch eine Softairwaffe und Böller. Zu dieser Zeit hätten viele Kinder dort gespielt, sagte Polizeisprecher Rannefeld, die einen solchen Vorfall aber nicht bestätigen konnten. Die Polizei ermittelt nun.

Das neunjährige Mädchen wies keine Verletzungen auf. Wegen eines Schocks musste sie mit dem Rettungswagen in eine Berliner Klinik gebracht werden.