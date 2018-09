Polizei nimmt zweiten Angreifer auf Frankfurter Frosch-Club fest

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gut zwei Wochen nach dem Angriff auf Gäste des Frosch-Clubs in Frankfurt (Oder) sitzt auch der zweite Hauptverdächtige in Haft.

Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Ost Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung informierten, wurde der 22-jährige Syrer am Donnerstagabend von operativen Fahndungskräften der Polizeidirektion Ost und Kräften der Bereitschaftspolizei aus Frankfurt im Stadtzentrum in der Nähe seiner Wohnung gefasst. Der Haftbefehl lautet unter anderem auf versuchten Totschlag, schweren Landfriedensbruch und Bedrohung.

Er und ein zweiter Syrer sollen am Sonntag, 26. August, gegen 3 Uhr im Frosch-Club zunächst mit einem Deutschen in Streit geraten sein. Nachdem beide aus dem Club verwiesen wurden, sprachen sie laut Zeugen Todesdrohungen aus und holten telefonisch Verstärkung. Mit einer Gruppe von 10 bis 15 Personen attackierten sie daraufhin die Gäste, die sich größtenteils im Club verschanzten, mit Messern, Stangen und Steinen. Laut Zeugenaussagen sollen die Angreifer dabei auch „Allah ist groß“ und „Wir töten Deutsche“ gerufen haben. Als die Polizei eintraf, waren sie bereits geflüchtet. Am Abend darauf wurden beide dann auf dem Horten-Vorplatz festgenommen, nachdem sie dort erneut Personen bedroht hatten. Gegen einen der beiden Syrer lag bereits ein Haftbefehl wegen anderer Straftaten vor. Der 20-Jährige befindet sich seitdem in Wriezen in Untersuchungshaft. Der zweite mutmaßliche Haupttäter musste anschließend zunächst wieder freigelassen werden. Er war bis dahin noch nicht wegen schwerer Straftaten in Erscheinung getreten. Erst nach weiteren Ermittlungen und Aussagen von Zeugen konnte Haftbefehl erlassen werden. „Wir haben eine Woche nach ihm fahnden lassen“, so Oberstaatsanwalt Helmut Lange. Der Mann soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Während der Festnahme befand sich in unmittelbarer Nähe des zweiten Tatverdächtigen auch ein 44-jähriger Mann aus Kenia, nach dem unter anderem wegen Körperverletzung und Drogendelikten in einem anderen Land mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Auch er wurde festgenommen. Nähere Angaben zu den Hintergründen konnten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht machen.

Der Angriff auf den Frankfurter Frosch-Club und die Reaktion des Oberbürgermeisters darauf haben inzwischen ein bundesweites Presseecho gefunden. OB René Wilke (Die Linke) hatte angekündigt, die Ausweisung kriminell gewordener Flüchtlinge prüfen zu lassen.