Stadt will Kulturhaus kaufen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Es zeichnet sich ab, dass die Mehrheit der Seelower Stadtverordneten den Kauf des Kreiskulturhauses befürwortet. Im Bauausschuss wurde einer entsprechenden Vorlage zugestimmt.

Man könnte spekulieren, was passieren würde, wenn die Stadt Nein sagt. Der Kreis als Eigentümer hat Seelow wiederholt angetragen, das Kreiskulturhaus zu kaufen – für einen symbolischen Euro. Schon vor Auflösung der Kultur GmbH, zu der das Haus lange gehörte, wurde es aus der kommunalen Kreisgesellschaft herausgelöst. Begründung: Es ist nicht Aufgabe des Landkreises, Kulturangebote zu sichern.

Die Stadt wurde daraufhin Mieter, vergab ihrerseits an die Veranstaltungsagentur dies&das aus Diensdorf (Oder-Spree) die Betreibung des großem und des kleinen Saals. Der Landkreis selbst nutzt das Haus für eigene kommunalpolitische Veranstaltungen sowie einen Teil der Räume für das Zentrum für Erwachsenenbildung mit der Landwirtschaftsschule.

Trotz dieser Konstellation will der Kreis das denkmalgeschützte Gebäude komplett abstoßen. Seit zwei Jahren laufen entsprechende Verhandlungen. Die Stadt sollte eigentlich schon ab 1. Januar 2019 das Haus übernehmen. Bauamtsleiter Jörg Krüger informierte im Bauausschuss, dass es nach der Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause weitere Gespräche mit dem Landkreis gab. Die Abgeordneten hatten sich grundsätzlich zur Hausübernahme bekannt. Allerdings mit dem Auftrag an den Bürgermeister, dass die jährlichen Zuschusskosten der Stadt nicht mehr als 50 000 Euro betragen. In diesem Jahr schießt Seelow 100 000 Euro zu. „Wir beteiligen uns damit an notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen“, so Bürgermeister Jörg Schröder. Nach der Auflistung aller Kosten und Gespräche mit dem Kreis werden im kommenden Jahr 70 000 Euro fällig.

Den Abgeordneten lag eine Liste mit allen laufenden und auch noch fälligen künftigen Kosten im Bereich der Instandsetzung vor. 173 000 Euro sichert der Landkreis für die Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes und noch einmal 198 000 Euro für die Erneuerung der Regenentwässerung zu. Zugebilligt wurde vom Kreis, den derzeit gültigen Mietvertrag noch um ein Jahr zu verlängern. Allerdings nur, wenn die Stadt dann das Kulturhaus definitiv zum 1. Januar 2020 kauft. Die vom Kreis zugesicherten Maßnahmen werden Bestandteil eines Kaufvertrages.

Die Stadt hat bereits die Betreibung des Hauses neu ausgeschrieben, da der Vertrag mit dies&das am 31. Dezember 2018 endet. Vor drei Wochen sei Agenturchef Bernhard Schulz mit der Bitte an ihn herangetreten, noch ein halbes Jahr länger agieren zu können, da zahlreiche Veranstaltungen bereits gebunden sind, so Schröder. Da von den drei Bewerbern für die künftige Betreibung einer darauf besteht, sofort am 1. Januar 2019 beginnen zu können, sei dies nicht möglich, sagte der Bürgermeister. Im Hauptausschuss am 25. September werden alle drei Bewerber ihr Konzept vorstellen. Die Stadtverordneten erteilen dann den Zuschlag.

Entscheiden müssen sie auch, ob die Stadt das Kulturhaus nun zum 1. Januar 2020 kauft oder nicht. Ein Knackpunkt bilden die Kosten, die momentan ab 2020 bei 65 000 Euro liegen und damit den vorgegebenen Rahmen von 50 000 Euro überschreiten würden. Schröder verhehlte nicht, dass auch künftig Investitionen nötig sein werden. „Wir sind aber schon jetzt dabei, Fördermöglichkeiten dafür auszuloten und haben bereits gute Signale erhalten“, versicherte der Verwaltungschef.