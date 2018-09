Überreste von 100 Rotarmisten beigesetzt

Doris Steinkraus

Lebus (MOZ) Unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit sind am Freitagvormittag die Überreste von 100 Rotarmisten auf dem zentralen Zubettungsfriedhof in Lebus beigesetzt worden. Zum ersten Mal nahm Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an einer solchen Veranstaltung in Lebus daran teil.

Die Toten waren in den zurückliegenden Monaten vom einzigen hauptamtlichen Umbetter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Joachim Kozslowski, geborgen worden. Neben Wodike gaben auch der Botschafter der russischen Förderation, Sergej J. Netschajew, und der Präsident des Volksbundes, General a.D. Wolfgang Schneiderhan, den Toten das letzte Geleit.

Mit der Umbettung endet der diesjährige vom Volksbund organisierte traditioneller Arbeitseinsatz von russischen und deutschen Soldaten auf Kriegsgräberstätten. Vor einer Woche hatten die Soldaten gemeinsam die geborgenen Überreste von 113 deutschen Soldaten auf dem Friedhof in Halbe beigesetzt. In Lebus haben mittlerweile mehr als 4000 Rotarmisten die letzte Ruhestätte gefunden.

Botschafter Netschajew dankte dem Land Brandenburg und seinen Bürgern für die ehrliche und aufrichtige Anteilnahme bei der Aufarbeitung des Krieges sowie für die Pflege der russischen Kriegsgräberstätten. Er sprach von „deutschen Freunden“, mit denen sein Land gemeinsam für ein friedvolles Europa wirken wolle.