Wichtig ist, was bleibt

Stefan Klug

(MOZ) Katie ist 17. Und allein das ist schon ein Wunder. Denn das Mädchen leidet an einer seltenen Krankheit, Sonnenlicht ist für sie tödlich. Fast ihr ganzes Leben hat sie im elterlichen Haus verbracht und viele Jahre erlebt, wie ein gewisser Charlie tagtäglich an ihrem Fenster vorbeigeskatet ist. Mittlerweile tritt Katie, die eigene Songs schreibt und singt, allabendlich am Bahnhof auf. Und wie es der Zufall so will, sieht sie Charlie eines Tages dabei. Nach schüchternen Annäherungen verlieben sich beide ineinander. Doch Katie zögert, sich dem Jungen anzuvertrauen, aus Angst, die zarte Liebe hätte keine Chance. Zu Unrecht, wie sich herausstellt.

Ach, wie traurig. Denn das Ende ist unausweichlich, wie der Zuschauer schon bald bemerken wird. Die Frage ist also, wie die beiden Teenager die verbleibende Zeit nutzen und wie sie mit der brutalen Wahrheit umgehen. Scott Speer hat dies alles ohne Kitsch und Schmalz, durchaus aber tränenfeucht inszeniert. Natürlich greift er dabei auch auf bekannte Versatzstücke des Teenager-Filmes zurück und gehtbewusst tatsächlichen Ärgernissen aus dem Weg. Nichts soll die Zweisamkeit trüben. Das ist ok, niemand möchte wohl mehr Dramatik, als der Sache von Hause aus innewohnt. Wer sich damit anfreunden kann erlebt ein sehenswertes Ensemble. Denn nicht nur Bella Thorne gefällt als sympathische und natürlich auch bemitleidenswerte Hauptfigur. Mit von der Partie ist auch ein gewisser Patrick Schwarzenegger, der zwar die Abstammung vom Terminator nicht leugnen kann, inhaltlich aber hier ganz andere Wege geht. Auch die Besetzung Rob Riggle passt, der ja eigentlich Comedian ist, hier aber deutlich ernster zur Sache zu gehen hat. Nur der Name der Hauptfigur wird hierzulande u.U. kurz für Stirnrunzeln sorgen. Denn Katie heißt mit Nachnamen tatsächlich Price...

Genre: Drama; FSK: o.A.; Laufzeit: 93 Minuten; Verleih: Square One / Universum; Regie: Scott Speer; Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle; USA 2017