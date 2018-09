Barhocker wird zur Tatwaffe

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Gäste einer Bar in Fürstenwalde sind am frühen Freitagmorgen in einen heftigen Streit geraten.

Bei der Auseinandersetzung schlug ein 38-Jähriger einem 21-Jährigen einen Barhocker gegen den Kopf.

Das Opfer kam in ein Krankenhaus, der Täter in Polizeigewahrsam.